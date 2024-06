Indústria puxou a alta na geração de empregos em maio, registrando saldo positivo de 469 novas contratações - Cris Oliveira/Secom PMVR

Indústria puxou a alta na geração de empregos em maio, registrando saldo positivo de 469 novas contrataçõesCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 28/06/2024 11:32

Volta Redonda - Pelo quinto mês consecutivo em 2024, Volta Redonda registra saldo positivo na geração de empregos. De acordo com os dados de maio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nessa quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o município contabilizou 520 novos postos e trabalho criados, sendo 3.446 admissões e 2.926 desligamentos no mês passado.

A Indústria foi o setor que puxou a alta na geração de novas oportunidades em maio, registrando saldo positivo de 469 novas contratações. Em seguida vieram os setores de Comércio (saldo positivo de 30 empregos criados), Construção Civil (24) e Serviços (15). A Agropecuária teve saldo negativo de 18.

Maio foi o quinto mês seguido neste ano no qual Volta Redonda gerou novos empregos. Em janeiro o saldo positivo de 302 novos postos de trabalho criados; em fevereiro, esse número chegou a 507; em março foi o pico, com 802 novas contratações; em abril, o saldo foi de 233. Somando os cinco primeiros meses de 2024, Volta Redonda registrou saldo positivo de 2.424 novas vagas criadas, sendo a primeira cidade do Sul Fluminense.

“Volta Redonda já vem demonstrando uma recuperação nos últimos anos, desde que retornamos à prefeitura e tivemos que iniciar uma verdadeira reconstrução da cidade. Para isso, as parcerias com empresas e instituições, além do Governo do Estado, que tanto tem ajudado nossa cidade com investimentos, foram fundamentais para trilharmos esse caminho que tem dado resultado positivo. Os números comprovam. E vamos continuar trabalhando por mais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.