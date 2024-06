Suspeito usou documentos falsos para tentar obter um empréstimo consignado - Divulgação/93 DP

Publicado 26/06/2024 19:56

Volta Redonda - Na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 13h30, agentes da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), através de trabalho de inteligência, prenderam em flagrante um homem de 52 anos, dentro de uma agência localizada em frente à delegacia, assinando contrato de empréstimo consignado e utilizando documentos falsos.

Os policiais abordaram o suspeito no momento em que ele estava assinando o contrato de empréstimo em nome de outra pessoa e receberia o valor de R$ 40 mil. Em uma revista pessoal foram encontrados outros documentos (CNH, RG) que contradiziam a identidade apresentada para contratação do empréstimo.

Na delegacia foi identificado que o preso possui sete anotações criminais por estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica, praticados em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro e está cumprindo pena no regime semiaberto.

Seguindo os policiais, o que chamou atenção foi “a audácia e sensação de impunidade do autor em tentar praticar o crime em frente a delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda, mostrando desacreditar nas instituições que agem no combate a criminalidade”.