Câmeras particulares do Laranjal já estão integradas ao sistema de monitoramento no Ciosp - Divulgação/Semop PMVR

Câmeras particulares do Laranjal já estão integradas ao sistema de monitoramento no CiospDivulgação/Semop PMVR

Publicado 25/06/2024 18:38

Volta Redonda - As câmeras particulares do bairro Laranjal já estão funcionando de forma integrada ao sistema de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda, no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). A medida, que teve início como um projeto-piloto no mês passado, é uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em parceria com a associação de moradores que busca ampliar a capacidade de monitoramento do Ciosp.

“O objetivo dessa parceria é aumentar a capacidade de monitoramento para que possamos ter realmente uma segurança ainda maior. Essa parceria vem agregando muito valor, até porque essas câmeras têm que atender a viabilidade técnica, o interesse público, para que possamos atuar no foco que a Segurança Pública precisa. Tudo isso sem custo ao município, mas gerando grande segurança”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O secretário frisou ainda que a escolha pelo Laranjal se deu pelo fato de o bairro já possuir um projeto coletivo de monitoramento organizado e atendeu às especificações da Semop, como equipamentos compatíveis com o sistema do Ciosp e capacidade de armazenamento das imagens por no mínimo 20 dias. Ele fez um convite aos demais representantes de bairros na cidade que queiram participar do sistema da Ordem Pública.

“Todos aqueles que tenham o interesse em participar do projeto, sem custo nenhum, que procurem a Secretaria Municipal de Ordem Pública para que possam fazer parte desse grande cinturão de segurança”, convidou Luiz Henrique.

Maior sensação de segurança

O presidente da associação de moradores do Laranjal, André Barroso, contou que o projeto coletivo de monitoramento no bairro surgiu em 2021, com a proposta de melhorar a segurança dos moradores. Desde então, segundo ele, situações como acidentes de trânsito, furtos e até invasões de imóveis foram flagrados pelos equipamentos. Hoje, com a adesão ao sistema do Ciosp a sensação é de maior segurança.

“É um enorme prazer a gente poder colaborar com o excelente serviço que a Ordem Pública vem fazendo. Além disso, nos sentimos mais seguros com o envolvimento dos profissionais da secretaria. Transmite um caráter mais profissional e de mais segurança, e também aos que pensam em fazer alguma coisa errada. Inibe, acho que essa é a grande intenção”, disse.

O engenheiro Cassius Rodrigues disse que, com a vigilância da Ordem Pública, ele e outros moradores se sentem mais seguros.

“Nos sentimos mais seguros, precavidos e alertas também. Realmente é algo que traz uma tranquilidade maior, porque antes tínhamos episódios de furtos, invasões de residência”, falou.

Lei permite que população ceda imagens

Volta Redonda conta com uma lei municipal de autoria do vereador Renan Cury, sancionada em 2022 pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que prevê que o Poder Público pode receber, de forma gratuita, imagens de câmeras de segurança privadas que sejam direcionadas para vias públicas. As imagens devem atender a alguns critérios que são definidos pela Semop, entre eles o interesse público e a viabilidade técnica.