Usina foi construída pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com a Light, no bairro Roma - Cris Oliveira/Secom PMVR

Usina foi construída pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com a Light, no bairro RomaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 25/06/2024 16:21

Volta Redonda - A usina fotovoltaica construída pela Prefeitura de Volta Redonda em parceria com a concessionária de energia Light, no bairro Roma, será inaugurada na tarde do próximo dia 28 (sexta-feira). A unidade, que funciona em fase de testes desde maio deste ano, vai beneficiar 19 escolas da rede municipal de ensino. O objetivo é tornar as unidades escolares autossuficientes energeticamente.

A obra foi realizada por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light, regulamentado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O município de Volta Redonda foi contemplado com o investimento de R$ 3.179.772,48 – substituindo 27.609 pontos de iluminação em 90 escolas da cidade por modelos mais eficientes e com tecnologia LED.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) junto com a Light, foi viabilizado por meio de Chamada Pública de Projetos e executado pela empresa N&M Engenharia Ltda. “A implantação da usina fotovoltaica é uma inovação dentro da educação; tem a questão da sustentabilidade com a produção de energia renovável, que traz o benefício ambiental, além da questão de redução de custos com energia nas escolas”, destacou o secretário de Educação, Osvaldir Denadai.

A usina fica em um terreno em frente ao Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), onde 382 placas fotovoltaicas foram instaladas para captar e fazer a conversão da luz do sol em energia elétrica. Foram investidos cerca de R$ 2 milhões para a construção da usina: o governo municipal cedeu a área para instalação, além de pouco mais de R$ 500 mil; e R$ 1,5 milhão de investimento foi do PEE da Light, voltado para iniciativas inovadoras alinhadas às estratégias da companhia para promover o uso eficiente da energia elétrica.

“A redução nos custos com energia, tanto com a implantação das lâmpadas de LED nas escolas, como com a implantação da usina fotovoltaica, vai refletir em mais investimentos em Volta Redonda. Principalmente na área da Educação, que sempre foi uma das prioridades do nosso governo”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Economia de R$ 500 mil por ano aos cofres públicos

Funcionando plenamente, a usina terá 282 quilowatt-pico, que significa a potência máxima das 832 placas fotovoltaicas que foram instaladas, produzindo cerca de 30 mil quilowatts-hora por mês de energia. A previsão é que haja uma economia nas contas de energia da prefeitura de mais de R$ 40 mil mensalmente e R$ 500 mil por ano, somente com o consumo de energia dessas 19 escolas.

A usina é a terceira fase do Programa de Eficiência Energética desenvolvido pela Light em Volta Redonda. Na primeira fase, cerca de 16 mil lâmpadas de LED foram colocadas em 42 escolas. Na segunda fase, foram trocadas 11 mil lâmpadas de LED em 48 escolas, totalizando 90 unidades.