Publicado 24/06/2024 16:42

Volta Redonda - Após atender a cerca de 90 animais dos bairros Vila Rica, Jardim Tiradentes e Vista Verde, o Castramóvel Volta Redonda inicia nesta terça-feira (25), o agendamento para cães e gatos de até 20 quilos do Siderópolis e do Casa de Pedra. Os tutores interessados em castrar o seu animal de estimação devem comparecer pessoalmente, das 8h às 16h, no Centro de Convivência, ao lado da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do Siderópolis.

A prefeitura vai oferecer gratuitamente 132 vagas, divididas da seguinte forma: 44 para cadelas; 44 para machos (cães e gatos); e 44 gatas. As cirurgias vão acontecer no período de 1º a 13 de julho. A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, destacou que antes do procedimento os animais passam por uma avaliação clínica pelo médico-veterinário.

“É importante comparecer com seu animal de estimação na data e horário agendados. É primordial que os cães sejam levados em uma coleira, de preferência com identificação. Já os gatos devem ser conduzidos em uma caixa de transporte para animais, evitando dessa forma fugas indesejadas, e também para facilitar o retorno do felino a sua casa. Todos os animais passam por anestesia, os tutores recebem uma receita médica, além de orientações sobre o pós-cirúrgico”, disse a coordenadora.

Agendamento no Caieiras

A partir do dia 8 de julho, os moradores do Caieiras poderão fazer o agendamento para o Castramóvel pessoalmente no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Também serão oferecidas 132 vagas, seguindo a mesma divisão. As cirurgias vão acontecer de 18 a 31 de julho.