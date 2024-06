Evento tem caráter beneficente, e ingresso será a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis por pessoa - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 24/06/2024 15:19

Volta Redonda - Evento que já virou tradição na cidade, o Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas de Volta Redonda chega à sua 27ª edição, e neste ano vai acontecer de sexta-feira (28) a domingo (30) no Centro de Eventos da Ilha São João. Organizado pelo motoclube Falcões de Aço e com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, o Encontro terá diversas atrações para os amantes dos veículos de duas e três rodas, mas também para quem estiver a fim de curtir algumas horas de lazer com a família.

O Encontro de Motociclistas tem, ainda, caráter beneficente, e por isso o custo do ingresso será a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis por pessoa, com o total arrecadado sendo distribuído entre 16 entidades assistenciais e filantrópicas de Volta Redonda, que atendem a cerca de duas mil famílias. Na sexta-feira, a entrada será a partir das 18h, enquanto que no sábado e domingo os portões serão abertos às 10h.

O evento vai oferecer aos motociclistas, triciclistas e visitantes opções como exposição de diversos modelos de motocicletas e triciclos, praça de alimentação, lojas de artigos de couro e metal, artesanato, concessionárias das maiores marcas de motocicletas e playground para as crianças. Outra atração será a apresentação de manobras radicais em motocicletas executadas por profissionais integrantes do grupo de wheeling.



Para os motociclistas e triciclistas que virem de outras cidades e estados, o presidente dos Falcões de Aço, Batista Reis, lembra que haverá área de camping com café da manhã (gratuito para os escudados) na Ilha São João, e que o tradicional churrasco “boi no rolete” será oferecido no sábado (29). Não será permitida a entrada de alimentos e bebidas no local do evento.

“Nosso evento é aberto ao público em geral, onde curtimos uma boa música, encontramos os amigos de diversos estados do Brasil e temos a satisfação de poder ajudar as pessoas mais carentes com os alimentos arrecadados na portaria. Venham participar dessa festa que reúne motoclubes do Brasil, são pessoas amantes de duas e três rodas que trazem suas famílias, criando um ambiente tranquilo e amável”, frisou Batista Reis.

Plebe Rude em Volta Redonda

Quem marcar presença no 27º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas de Volta Redonda não vai poder dizer que faltou música – principalmente rock and roll – no evento. No primeiro dia, vão se apresentar as bandas Sibillus e Klassica; já no sábado, a tradicional Banda Municipal de Volta Redonda será uma das atrações, além das bandas Riders, Interceptor V8 e os brasilienses da Plebe Rude.

Formada no início dos anos 80, o grupo foi um dos grandes nomes surgidos na capital federal à época, ao lado da Legião Urbana e Capital Inicial. Entre os grandes sucessos da Plebe estão “Até quando esperar”, “Proteção”, “Brasília”, “Minha renda”, “Johnny vai à guerra (Outra vez)” e “Sexo e karatê”.

“O Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas é um dos eventos mais tradicionais de Volta Redonda e faz parte do calendário do município. Esse evento, culturalmente, projeta o município para o Brasil como um todo, e é uma honra a prefeitura poder apoiar e divulgar esse encontro”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.