Suspeito foi detido após populares denunciarem caso aos agentes do Sistema Integrado de Segurança PúblicaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 24/06/2024 14:32

Volta Redonda - Um homem de 54 anos foi preso nesse domingo (23) por agressão à ex-mulher, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A prisão foi feita por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal. Ele foi detido após populares denunciarem o caso aos agentes. A ação contou também com apoio de guardas municipais.

A vítima de 53 anos disse aos agentes de segurança que o ex-marido lhe estrangulou com um golpe de “gravata” e tentou pegar o celular dela. Ela relatou que só não foi mais agredida porque populares interferiram. A mulher contou ainda estar separada do agressor há cinco anos, mas mesmo assim ele a persegue e a agride quando a encontra.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher de Volta Redonda (Deam-VR), onde permaneceu preso por lesão corporal contra a mulher.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes pela agilidade no atendimento e lembrou que a prisão em flagrante do suspeito só foi possível graças ao projeto suplementar de policiamento e a confiança da população.

“Parabenizo aos agentes do Sistema Integrado de Segurança e aos guardas municipais pela rapidez e prontidão no atendimento, que conseguiu evitar que algo mais grave ou até mesmo uma tragédia acontecesse. É importante destacar que graças a esse projeto de segurança suplementar, foi possível estar em um local onde existia uma demanda social, não permitindo que tal fato ficasse impune. É importante destacar também a participação popular, que diante de uma situação de violência acionou os nossos agentes, que conseguiram dar uma pronta resposta”, disse o secretário.

Denúncias em casos de violência como esse podem ser feitas pelos telefones: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).