Material foi furtado de caminhões no Aero Clube e vendido para galpão de reciclagem na Vila AmericanaDivulgação/93a DP

Publicado 23/06/2024 16:41

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) - sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto - prenderam em flagrante na manhã deste sábado (22) dois suspeitos de furto e receptação de material furtado, nos bairros Aero Clube e Vila Americana, em Volta Redonda.

De acordo com as informações da Polícia Militar, um dos suspeitos, de 21 anos, furtou na madrugada de sábado fios de cobre de caminhões, além de terminais de baterias de cobre e um esguicho de caminhão pipa, no bairro Aero Clube. Através de trabalho de monitoramento e inteligência, os agentes identificaram o autor do furto e o localizaram na Rua Pedro Lima Mendes, no bairro Aero Clube.

Questionado pelos policiais, o suspeito disse que guardava em sua casa um simulacro de pistola e que os materiais furtados já tinham sido vendidos para o proprietário de uma reciclagem localizada na Avenida Integração, no bairro Vila Americana. O suspeito ressaltou ainda que já tinha vendido na semana passada para a mesma pessoa uma bateria de caminhão, furtada no mesmo local do crime cometido no sábado.

Os policiais seguiram até o galpão de reciclagem na Vila Americana, onde os agentes foram recebidos pelo proprietário, que a todo instante negava o envolvimento. No entanto, o suspeito de furto mostrou aos policiais onde estavam os materiais que havia subtraído na madrugada. O proprietário da reciclagem permaneceu negando os fatos. Os presos foram recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados à disposição da Justiça.