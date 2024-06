Menor de 17 anos estava com drogas e uma pistola 9mm, na Rua 7, no bairro Açude II - Divulgação/PMERJ

Menor de 17 anos estava com drogas e uma pistola 9mm, na Rua 7, no bairro Açude IIDivulgação/PMERJ

Publicado 23/06/2024 15:59

Volta Redonda - Um menor de 17 anos foi preso com uma pistola 9mm e drogas, na noite deste sábado (22), no bairro Açude II, em Volta Redonda. De acordo cm as informações da Polícia Militar, o menor foi detido após uma guarnição receber informações de que um elemento armado estaria na Rua 7.

Os policiais foram ao local e conseguiram deter o menor com uma pistola 9mm; 11 trouxinhas de maconha (34 gramas); 41 pinos de cocaína (45 gramas); cinco frascos de loló (50ml); um carregador de pistola; um telefone celular; uma pochete; um caderno; R$ 38 em espécie.

O menor e o material apreendido foram encaminhados à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. O menor permaneceu apreendido, por fatos análogos aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.