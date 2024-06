Caminhada foi promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em parceria com a prefeitura - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Caminhada foi promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em parceria com a prefeituraGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 21/06/2024 16:47

Volta Redonda - Uma caminhada realizada nesta sexta-feira (21), na Vila Santa Cecília, marcou a celebração do Dia Mundial do Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa em Volta Redonda. Promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), em parceria com a prefeitura, a ação faz parte da campanha do “Junho Violeta” – mês de reflexões e de celebração pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado no último dia 15. A data alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos desse público.

Os participantes se encontraram na Praça Brasil e iniciaram a caminhada percorrendo a Rua 14 até a Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com faixas divulgando as formas de denunciar maus-tratos aos idosos.

Além de funcionários da administração municipal, a caminhada reuniu idosos acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCVF) e do programa Viva a Melhor Idade. Durante o evento, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) realizou um aulão de alongamento, além de apresentações da Fanfarra e do Coral Municipal da Melhor Idade.

A ação contou com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social (Smas), Esporte e Lazer (Smel), Saúde (SMS) e Ordem Pública (Semop), além da Guarda Municipal (GMVR), Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

A secretária municipal de Assistência Social (Smas), Rosane Marques, lembra que a violência contra a pessoa idosa é uma prática frequente em todo o Brasil, e que este cenário precisa mudar.

“Nesse contexto é importante que o poder público intensifique as ações e chame a atenção para este problema. A violência contra a pessoa idosa conota a fragilidade das relações estabelecidas, uma vez que os dados apontam maior prevalência da violência física, psicológica, de negligência e patrimonial, nas quais o principal autor tem vínculo intrafamiliar ou institucional com a vítima”, ressaltou a secretária.

O presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), Geraldo Antônio Batista Vida, reforçou que a ação é um alerta para conscientização e combate a atos de violência contra os idosos.

“Essa caminhada é um ato para conscientizar a população sobre a necessidade do combate à violência contra a pessoa idosa. Quem não denuncia faz parte do problema quando deixa o idoso sofrer violência física, psicológica, financeira ou moral”, disse.

O deputado estadual Munir Neto, que estava presente na caminhada, ressaltou a importância de lembrar a data: “Temos que denunciar todos os tipos de violência que eles possam sofrer. Volta Redonda é referência em ações voltadas para a terceira idade, mas infelizmente ainda existe esse tipo de violência. Precisamos ficar atentos. Tenho certeza de que a nossa manifestação social vai deixar uma reflexão sobre esse grande problema, que é a violência contra nossos idosos. Como deputado estou combatendo isso em todo o estado do Rio de Janeiro”, disse Munir.

Moradora do bairro 207, ngela Maria Lima, 66 anos, estuda na Academia da Vida e participou da caminhada. “A realização desse evento é muito importante para conscientizar as pessoas sobre a violência que os idosos podem sofrer. Achei importante participar”, disse.

Programas e serviços

Volta Redonda conta com uma rede de atendimento ao idoso, composta por equipamentos da proteção especial disponíveis quando já houve violência ou quebra de direitos.

O município conta, ainda, com os serviços preventivos da proteção básica – como os grupos de idosos do Serviço de Convivência, que têm o objetivo de promover troca de experiências, gerando vínculos e convivência harmoniosa entre os membros, empoderando quanto à vivência com a pessoa idosa. Entre eles estão a Fanfarra e o Coral Municipal da Melhor Idade, Bloco da Vida, bailes e as viagens.

Centro Dia Para Idosos: Possui a finalidade de oferecer ações que busquem a autonomia, inclusão social, o pertencimento comunitário e a qualidade de vida da pessoa idosa através de oficinas de convivência, oficinas sócio-ocupacionais, oficinas de mobilidade, além do acompanhamento individualizado, familiar e grupal.

Centro Dia Synval Santos: Serviço para idosos diagnosticados com Alzheimer em nível intermediário, quando a família apresenta alto grau de estresse e sobrecarga por causa dos cuidados permanentes. Contribui na organização familiar do idoso, promovendo estimulação dos idosos através de oficinas sociais.

Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai): Serviço especial de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. A atuação do Nuai está vinculada à Patrulha Municipal de Proteção ao Idoso, com o objetivo de acompanhamento preventivo periódico e de cunho protetivo às pessoas idosas em situação de violência.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas): Responsável pelo acompanhamento especializado a pessoas idosas em situações de risco.

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda (CMDDPI): vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), é um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, responsável pelo estabelecimento das diretrizes e metas da Política Municipal do Idoso, bem como pela supervisão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da política e das ações pela melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas de Volta Redonda.

Patrulha do Idoso: A Patrulha de Proteção ao Idoso combate situações de violência e leva informações à sociedade sobre os direitos da Melhor Idade por meio da entrega de exemplares do Estatuto do Idoso e explicações sobre a legislação em vigor. O projeto busca empoderá-los, tornando-os capazes de reconhecer situações de violência e procurar ajuda necessária através da Patrulha de Proteção ao Idoso.