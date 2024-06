Homem foi detido e encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde permaneceu preso - Divulgação/Semop PMVR

Homem foi detido e encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde permaneceu presoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 20/06/2024 16:10 | Atualizado 20/06/2024 16:15

Volta Redonda - Um agente da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, que estava de folga com auxílio da equipe de serviço, prendeu na madrugada desta quinta-feira (20) um homem de 34 anos em flagrante por furto. O suspeito foi flagrado retirando fios e ferramentas de uma obra no bairro Aterrado. O homem foi detido e encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceu preso.

O agente da Semop percebeu uma movimentação de possível furto na obra e acionou a equipe da Ordem Pública que estava de serviço, sendo o homem conduzido à delegacia após o flagrante. Na unidade policial foi descoberto que o suspeito estava em liberdade condicional por tráfico de drogas.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou o resultado na ação que terminou com o suspeito preso em flagrante.

“Parabenizo o agente que estava de folga, que acabou sendo o elo que possibilitou a prisão do suspeito em flagrante, e também aos que estavam de serviço, que prontamente atenderam a ocorrência. As abordagens e patrulhamentos têm sido intensificados e os agentes estão nas ruas e atentos. Além disso, o nosso trabalho visando o policiamento de proximidade também facilita que situações como essa terminem com um resultado satisfatório. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, enfatizou Luiz Henrique.