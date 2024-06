Alunos da E.M. Jesus Menino entregaram livro para prefeito Neto no auditório do Palácio 17 de Julho - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 19/06/2024 20:35

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu das mãos dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Jesus Menino, localizada no bairro Belmonte, um livro com 70 motivos para amar a cidade. A entrega aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 19, no auditório da prefeitura, reunindo cerca de 27 alunos da turma 503 do Ensino Fundamental.

A escola está trabalhando a temática do aniversário da cidade, já que Volta Redonda está prestes a completar 70 anos em 17 de Julho. Foi a primeira vez que os alunos desta turma conheceram o prefeito Neto e puderam agradecer e parabeniza-lo pelas benfeitorias que vêm sendo promovidas no município nos últimos três anos e meio, muitas delas retratadas através de desenhos e frases que os próprios estudantes registraram no livro: “70 motivos para amar Volta Redonda”.

Além de presenteá-lo com a obra autoral, o prefeito também recebeu uma cesta de café. Os alunos aproveitaram a oportunidade para conversar com Neto sobre o funcionamento da cidade e de toda a administração municipal, com direito a perguntas que remeteram a sua época da infância e, claro, da atualidade, como as maiores conquistas e sonhos que Volta Redonda ainda pretende alcançar.

Gabrielly Correia Lara, de 11 anos, expressou no livro uma das tradições culturais que só Volta Redonda tem: o Bloco da Vida – que reúne idosos (Melhor Idade) para o desfile de Carnaval.

“Eu achei muito legal a visita, porque o prefeito Neto foi muito atencioso com a gente, e nos recebeu com muito carinho. Fiquei encantada, toda a minha família admira o trabalho dele”, disse a estudante.

O prefeito Neto comentou da satisfação em receber os alunos após diversas reuniões em seu gabinete. “Foi um encontro maravilhoso, eles me presentearam não só com o livro e a cesta, mas com a presença deles. Todos me fizeram perguntas e não saíram sem respostas. Pude expressar meu amor por Volta Redonda, conversando que muito mais ainda pode ser feito na Educação, na Saúde, na Segurança, no Social. Só tenho a agradecer a toda equipe da Escola Municipal Jesus Menino. Valeu!”, disse Neto.

A supervisora educacional da escola, Maria da Penha Pedrosa de Moraes, citou que em outubro todos os alunos vão expor sobre a temática do aniversário de Volta Redonda.

“No dia 10 de outubro, das 9h às 16h, a escola vai promover a exposição do aniversário de 70 anos da cidade. Todos os materiais de textos e desenhos estão sendo confeccionados por todos os alunos. É uma temática do olhar deles para Volta Redonda, que está sendo feita com muito carinho”, comentou Maria.

A professora da turma 503, Francisca Lúcia, foi a idealista do livro “70 motivos para amar Volta Redonda” e destacou como surgiu. “Os estudantes sempre comentam sobre o que tem na cidade, e aproveitei a data do aniversário para listar o que eles mais gostam. Eles levaram a ideia para casa, discutiram com os pais e trouxeram novamente para a escola, que finalizou este conceito”, mencionou.