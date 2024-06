Homem de 20 anos foi flagrado por policiais militares com drogas no bairro Jardim Cidade do Aço - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/06/2024 11:30 | Atualizado 19/06/2024 11:34

Volta Redonda - Um homem de 20 anos foi flagrado por policiais militares com drogas no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, no início da noite desta terça-feira (18). De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição da PM recebeu informações de que suspeitos estariam traficando drogas no bairro. Chegando ao local indicado, na Rua Frei Henrique Soares, os PMs conseguiram flagrar o suspeito - que seria morador de Resende - com 147 pedras de crack R$ 10; cinco pedras de crack de R$ 25; 11 pinos de cocaína de R$ 10; seis pinos de cocaína de R$ 20; 75 pedaços de maconha de R$ 10 - totalizando R$ 2.575 em drogas - além de 19 pedaços de maconha; R$ 84 em espécie e um celular. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.

