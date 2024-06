Suspeito de ser gerente do tráfico no Vale Verde foi preso com pistola 9mm e munições - Divulgação/93ª DP

Suspeito de ser gerente do tráfico no Vale Verde foi preso com pistola 9mm e muniçõesDivulgação/93ª DP

Publicado 18/06/2024 10:33

Volta Redonda - Um homem de 29 anos, que seria gerente do tráfico de drogas no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, foi preso por agentes da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) por volta das 15h desta segunda-feira (17). Segundo as informações da Polícia Civil, o homem, conhecido como “Argentino” confessou aos policiais que seria ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). O suspeito foi preso no Vale Verde, na localidade conhecida como Viela 12 de Abril, após uma denúncia de que ele estaria armado no local. Os agentes realizaram um cerco e após “Argentino” perceber que estava cercado, se entregou aos policiais e foi preso sem esboçar reação. Com o preso foram encontrados uma pistola 9mm com numeração raspada; dois carregadores e 29 munições cal 9 mm. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.

