PMs encontraram 1.345 pinos de cocaína, além de um saco plástico com 942 gramas da droga - Divulgação/PMERJ

Publicado 17/06/2024 11:14 | Atualizado 17/06/2024 11:21

Volta Redonda - Policiais militares do PPC (Posto de Policiamento Comunitário) do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, apreenderam mais de um quilo de cocaína e prenderam um suspeito de tráfico, nos arredores do Condomínio Residencial Ingá I (Minha Casa, Minha Vida), no bairro Santa Cruz. A ocorrência foi registrada por volta de 17h30 deste domingo (16).

De acordo com as informações da Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que suspeitos de tráfico estariam “endolando” (embalando para venda) drogas no interior do condomínio e que depois esconderiam o produto em uma área de mata atrás do residencial.

Como os policiais não tinham a localização exata do lugar onde os suspeitos estariam manipulando a droga, as guarnições fizeram um cerco e conseguiram observar dois elementos suspeitos subindo o morro atrás do condomínio, com sacolas plásticas nas mãos. Após esconderem o material, os dois voltaram para o residencial, quando foram então abordados pelos PMs. Um dos suspeitos conseguiu fugir e outro foi detido pelos policiais militares.

Após uma busca pelos arredores, os agentes encontraram 1.345 pinos de cocaína com a etiqueta “R$ 10 Extra Forte” - totalizando R$ 13.450 em entorpecentes - além de um saco plástico com 942 gramas da droga. Também foram encontrados uma balança de precisão, três grampeadores, etiquetas e cerca de 500 pinos usados para embalar drogas, vazios.

Todo o material apreendido e o suspeito - que não teve a idade informada - foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.