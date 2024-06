Preso é acusado de ter agredido a companheira e as enteadas com um martelo, em novembro de 2018 - Divulgação/93a DP

Preso é acusado de ter agredido a companheira e as enteadas com um martelo, em novembro de 2018Divulgação/93a DP

Publicado 14/06/2024 17:20

Volta Redonda - Um homem de 39 anos foi preso por policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Santa Cruz II, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por violência doméstica. Ele é acusado de ter agredido a companheira e as enteadas com um martelo, em novembro de 2018.

A ordem de prisão por lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher e violência doméstica contra a mulher foi expedida no dia 5 de junho, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população colabore com denúncias anônimas para o Disque Denúncia da 93a DP (Volta Redonda), no telefone 197 e no WhatsApp (24) 3339-2462. O sigilo é garantido.