Mais de 20 bairros da cidade receberam equipes da Secretaria de Serviços Públicos com limpeza e manutenção Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/06/2024 16:16

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), manteve os serviços de manutenção da cidade durante o feriado pelo Dia de Santo Antônio, padroeiro do município, nessa quinta e sexta-feira (13 e 14). Mais de 20 bairros foram beneficiados com capina e roçada, retirada de entulhos, pintura e caiação de meios-fios, lavagem e irrigação, além de entregas de caçambas públicas.

Equipes da SMSP fizeram retirada de entulhos no Jardim Paraíba, especificamente da obra de construção da sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), além de ruas da Candelária, Belmonte, Santo Agostinho, Vila Brasília, Mariana Torres, Fazendinha, Vila Mury, Santa Cruz, São Sebastião, São Luiz e Caviana.

Os bairros São Luiz, Vila Rica/Tiradentes, Coqueiros, Sessenta, Siderlândia, Voldac, São Luiz, Santo Agostinho e Ponte Alta passaram por capina e roçada. Enquanto outra equipe fez lavagem e irrigação no Volta Grande I, Santa Cruz, São Luiz, Voldac, Niterói, Vila Santa Cecília, Conforto, Sessenta e Retiro. No Belmonte, ainda houve pintura e caiação de meios-fios.

Caçambas – Nesta sexta-feira (14), moradores do Água Limpa, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Fazendinha, Jardim Europa e Santo Agostinho receberam as caçambas públicas, previamente agendadas pelo site da prefeitura.

“É importante promover esses mutirões de serviços de manutenção da cidade nos feriados para atender a demanda dos moradores. Nosso objetivo é oferecer à população uma cidade sempre limpa e organizada”, disse a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira.