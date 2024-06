Obra vai beneficiar moradores da Avenida Visconde do Rio Branco e na Rua Eloy Pereira Pimentel - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 12/06/2024 13:36

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) do município, está construindo uma nova rede de esgoto na Avenida Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa. De acordo com a autarquia, a obra atende a um pedido dos moradores do bairro e vai beneficiar mais de 30 famílias residentes na via e na Rua Eloy Pereira Pimentel, que fica mais abaixo da Visconde do Rio Branco.

“É muito importante atender ao pedido dos moradores, pois essa nova rede trará facilidade de manutenção”, afirmou o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigón, explicando que estão sendo construídos cerca de 250 metros de nova tubulação com 150 mm de diâmetro, para melhorar a coleta do esgoto.

De acordo com o Saae, a coleta de esgoto das casas da Avenida Visconde do Rio Branco – que fica em parte mais alta – era feita por meio da uma rede na Rua Eloy Pereira Pimentel, e, segundo os moradores, isso causava transtornos como vazamentos constantes. A nova rede vai separar essa coleta, beneficiando os residentes das duas vias.

“Venho agradecer à equipe do Saae de Volta Redonda, que está fazendo uma rede de esgoto para nossa rua. Há mais de 25 anos não tinha esgoto encanado, pois usamos da rua de baixo (Eloy Pereira Pimentel), passando esgoto na casa dos vizinhos, e por várias vezes houve vazamento que chegou a provocar quedas de barranco, devido aos vazamentos, e mal cheiro nas casas da parte de baixo”, disse Anilton Martins, morador da Avenida Visconde do Rio Branco.

Vizinho de Anilton, o morador Messias Antônio de Souza também falou sobre a importância da obra. “O benefício vai ser grande para os moradores daqui, pois os canos entupiam, causando transtorno para nós, e estávamos precisando há um bom tempo de uma nova rede de esgoto. Agradeço ao Saae por essa obra que irá trazer muitos benefícios para nós moradores”.

A previsão é que a obra seja concluída na próxima terça-feira (18). O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, afirma que essa obra faz parte de uma série de intervenções para melhorar o saneamento básico em vários bairros da cidade, levando mais cidadania para todos.

“Já investimos mais de R$ 1 milhão na implantação de novas redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto nos últimos meses. No bairro Fazendinha, por exemplo, a nova rede de esgoto terá mais de um quilômetro, para beneficiar cerca de 50 famílias. Temos um planejamento para substituir as tubulações antigas e construir novas, melhorando o acesso à água potável e a coleta de esgoto para toda a população”, disse PC.