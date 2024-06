Unidade no bairro São Sebastião vai atender 120 crianças, de 4 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/06/2024 16:57

Volta Redonda - Uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e a Casa da Criança e do Adolescente possibilitou a inauguração de mais um espaço para atividades do Projeto Curumim nessa segunda-feira (10). O novo espaço fica no bairro São Sebastião e vai atender cerca de 120 crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social. O local vai abrigar ainda oficinas e projetos culturais com foco em geração de renda, além de cursos profissionalizantes nas áreas de beleza e marcenaria.

Para a secretária de Assistência Social, Rosane Marques, a “Branca”, o novo espaço vai ser de grande importância para reforçar ainda mais tudo que já vem sendo trabalhado na assistência do bairro e entorno.

“Com esta nova sede do Curumim, somado ao trabalho que a Smas realiza no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) e também com a Casa Bom Samaritano, que também atua aqui, vamos conseguir fortalecer muito o que já vem sendo feito, realizando uma grande revolução do bem aqui no bairro e em todo o entorno desse lado da nossa cidade. Parabéns a todos envolvidos, agradeço muito essa união para que esse trabalho dê certo e que possamos comemorar muito em breve tudo de bom que vamos colher daqui”, ressaltou Rosane.

A coordenadora dos programas da Casa da Criança e do Adolescente, Isabela Marques, destacou que a inauguração da nova sede do Projeto Curumim é um momento histórico para Volta Redonda.

“Muito importante resgatar a socialização e estar aqui no bairro São Sebastião é maravilhoso para nós e para a comunidade. Esperamos que todos aqui possam entender a importância deles para sociedade. Além de crescer em segurança e de forma saudável. Esse é nosso maior objetivo aqui”, frisou Isabela.

A cerimônia de inauguração da nova sede do projeto Curumim contou ainda com a presença do deputado estadual Munir Neto; da secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira; da presidente da Casa da Criança, Guaraciara Lopes; da presidente da Casa Bom Samaritano, Solange Whehaibe; e da coordenadora do projeto Advogado Social, vinculado a Smas, Adriele Gama. Um representante da FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz), do Rio de Janeiro, também esteve presente e anunciou uma parceria para construção de uma horta comunitária dentro do novo espaço. A cerimônia de inauguração contou também com apresentações de dança de alunos de outros bairros do projeto Curumim.

O projeto

O projeto Curumim é um serviço de convivência que conta com iniciativas privadas e públicas para manutenção das atividades. O foco são crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Os projetos são nas áreas de educação, saúde, esporte, lazer e recreação. Os atendidos ainda recebem alimentação durante o período das atividades.

Para participar basta ter entre 4 e 17 anos. É preciso apresentar cópias de RG e CPF, cópias da certidão de nascimento, cartão de vacina e o comprovante de residência da criança ou adolescente.