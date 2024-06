Interessados devem se inscrever no site cultura.voltaredonda.rj.gov.br - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 11/06/2024 15:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), promove na próxima semana o 1º Seminário de Economia Criativa. O encontro, que tem como objetivo capacitar artistas e fazedores de cultura do município, acontecerá na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, nos dias 17 e 19 de junho. Os interessados em participar das palestras e oficinas de especialização na área cultural já podem se inscrever no site da SMC: cultura.voltaredonda.rj.gov.br, ou presencialmente nos dias do evento.

O secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, explicou que o Seminário de Economia Criativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Escola da Cultura, e do Sebrae-RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

“Serão oferecidas gratuitamente 80 vagas por palestras e dez vagas para cada oficina, com uma programação totalmente voltada ao empreendedorismo criativo, capacitando os artistas para seus próprios negócios. Com isso, expandindo seu repertório para criar soluções e como inovar”, disse o secretário.

Programação

Dia 17 (segunda-feira)

Abertura - 09h

Local: Auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni

Palestras

Criatividade Empreendedora - às 10h

Palestrante: Sandra Helena Gonzaga Pedroso

Mini bio: Doutoranda em Ciências Empresariais e Sociais na UCES (Universidade de Ciências Empresariais e Sociais)

Consultora e especialista em terceiro setor, empreendedorismo, políticas culturais e de incentivo fiscal

Empreender: do informal ao formal - às 15h

Palestrante: Vitor de Oliveira Garcia

Mini bio: Em cinco anos de experiência no mercado de varejo, atuou em companhias líderes nos segmentos de bebidas e tabaco. Vivenciou o mais elevado nível de serviço e profissionalismo, consolidando sua conduta ética e responsável.

Dia 18 (terça-feira)

Transforme sua arte em produtos rentáveis- às 10h

Palestrante: Paulo Roberto Serrano Magalhaes

Mini bio: Áreas de telecomunicações, marketing e negócios: empresas nacionais e multinacionais, médio e grande porte nos segmentos telecomunicações, logística e distribuição, planejamento estratégico, comunicação e marketing.

Vendas de produtos pela internet - às 15h

Palestrante: Caroline Lopes

Mini Bio: Analista do Sebrae há 9 anos, administradora, pós graduada em gestão de negócios.

Oficinas

Dias 17, 18 e 19 de junho – às 17h

– Identidade visual para produtos artesanais: como tornar a sua marca mais rentável

Oficineira: Flávia Ribeiro

Dias 17, 18 e 19 de junho – 8h às 12h

– Oficina de Escrita Criativa

Oficineiro: Leandro Junior