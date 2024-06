Mudança do número de telefone da prefeitura faz parte da migração da telefonia analógica para digital - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/06/2024 16:09

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda anuncia uma importante atualização para a população: o novo número da central telefônica, que passou a ser o (24) 3511-3333. Este telefone já está em funcionamento. O número antigo – (24) 3345-4444 – permanecerá em atendimento até o dia 24 de junho. A mudança faz parte da migração da telefonia analógica para digital.

O secretário municipal de Administração, Claudio dos Santos Franco, mencionou que todos os setores prefeitura também terão novos números, que podem ser conferidos no site da prefeitura: www2.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/telefones/

“O município de Volta Redonda avança trazendo novos recursos e facilidades para a operacionalização do sistema, reduzindo o custo em 90% em todos os setores da Administração Pública, e também uma considerável redução na infraestrutura de equipamentos, cabeamentos e equipes para manutenção. Seguindo o avanço tecnológico, Volta Redonda adere a um novo sistema digital, se adequando às melhores práticas do setor de telefonia – atendendo, assim, a determinação do prefeito para a racionalização dos custos com mais eficiência”, comentou o secretário.