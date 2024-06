'Junho Vermelho' é por conta do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no próximo dia 14 - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 10/06/2024 13:53

Volta Redonda - O mês de junho é conhecido como “Junho Vermelho” por conta do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no próximo dia 14. Durante todo o mês, o Hemonúcleo de Volta Redonda, que fica em anexo do Hospital São João Batista (HSJB), está promovendo uma campanha para incentivar a doação de sangue, aumentando o estoque do Banco de Sangue que atende, além dos hospitais de Volta Redonda, unidades de saúde das cidades de Piraí e Pinheiral.

O médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, responsável pelo Hemonúcleo de Volta Redonda, alertou que as doações vêm caindo muito nas últimas semanas, e os estoques estão ficando vazios.



“Que as pessoas possam aproveitar o ‘Junho Vermelho’, que é um mês de conscientização sobre a importância de ser um doador, para vir fazer a sua doação e ajudar a salvar vidas. Estamos precisando de todos os tipos sanguíneos, principalmente o O negativo. Lembrando sempre que com uma doação você pode salvar até quatro vidas”, disse Lula.



Requisitos para ser doador



O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar acima de 50 quilos; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos e bebida alcoólica no dia anterior a doação.



No dia da doação, o voluntário deve apresentar na unidade um documento de identidade com foto. Para ser um doador é preciso ainda manter um estilo de vida saudável, não ter comportamento de risco e respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

