Motos com placas iguais circulavam ao mesmo tempo nas cidades de Niterói (esq.) e Volta Redonda (dir.) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 07/06/2024 18:51 | Atualizado 07/06/2024 18:54

Volta Redonda - Uma motocicleta com suspeita de clonagem foi apreendida nesta sexta-feira (7) por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública - serviço da prefeitura de Volta Redonda, no bairro Ilha Parque, e encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda). A apreensão foi realizada por meio de um cerco tecnológico feito pelo Setor de Inteligência da Guarda Municipal, com a utilização das câmeras de leitura de placas, conhecidas como OCRs (Optical Character Recognition - Reconhecimento Óptico de Caracteres).

A suspeita de clonagem foi levantada após uma moto de mesma placa ser flagrada circulando no mesmo dia e em um curto espaço de tempo em Volta Redonda e Niterói, região Metropolitana do estado. O veículo passou às 16h05 pela Avenida Marquês do Paraná, em Niterói, e às 16h15 pela Avenida Alfredo Moreira, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O alerta foi dado pelo Sentry, sistema de monitoramento utilizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e também pelas forças de segurança de Niterói.

Houve troca de informações e os agentes do Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda conseguiram flagrar o veículo em Volta Redonda passando pela Rua Francisco Lau, sentido Santo Agostinho. O condutor foi acompanhado pelas câmeras e foi possível notar quando ele entrou no bairro Ilha Parque. Uma equipe do Sistema Integrado de Segurança Pública foi acionada e conseguiu localizar a motocicleta e a encaminhou junto do proprietário para a 93ª DP.

A motocicleta ficou apreendida para a realização de uma perícia técnica mais detalhada pela Polícia Civil, afim de descobrir se o veículo é um clone ou original. Enquanto isso, o morador de Volta Redonda foi colocado como fiel depositário do veículo - aquele que assume a guarda de determinado bem, durante o andamento de um processo.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que a descoberta do possível veículo clonado só aconteceu pelo trabalho de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda e o uso do sistema integrado com outras cidades.

“Graças aos profissionais dedicados da Guarda Municipal, do investimento em tecnologia e em software de ponta que o município fez, estamos conseguindo não só identificar as práticas delituosas que ocorrem dentro da cidade, como também comparar com outras cidades que possuem também esse mesmo sistema, como é o caso de Niterói, onde flagramos uma moto com a mesma placa, dando característica de clone. O veículo foi conduzido à delegacia para as medidas de praxe e agora uma perícia será feita para que possa identificar qual veículo é realmente o clone”, salientou Luiz Henrique.