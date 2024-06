Espetáculo traz a história de aposentada que se vê obrigada a estabelecer contato com uma vizinha jovem - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/06/2024 11:37

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. mais uma vez se destaca sediando grandes espetáculos para a população de Volta Redonda e região. Desta vez, o encontro terá em cena a renomada atriz Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, que atuam juntas pela primeira vez no palco. Com emoção e humor, a peça “A Lista” será apresentada na próxima terça-feira (11), às 20h, no teatro situado à Rua 154, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. A entrada é gratuita.

Entretanto, as pessoas que puderem doar um litro de leite para as entidades beneficentes podem adquirir o ingresso solidário na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, a partir desta sexta-feira (7), das 8h às 17h.

A vinda do espetáculo para Volta Redonda é uma parceria do Sesc (Serviço Social do Comércio) com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). O secretário da pasta, Anderson de Souza, menciona que a iniciativa marca a democratização da cultura para todos. “A prefeitura agradece ao Sesc por investir na cultura do interior do estado, oferecendo um espetáculo de qualidade e de forma gratuita para a nossa população”, disse.

Recorte do Brasil

O espetáculo traz à tona a história de uma aposentada de Copacabana que se vê obrigada a estabelecer contato com uma vizinha, a jovem Amanda. O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre. A peça conta com o texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e produção de Celso Lemos. Desde a estreia no Rio, em janeiro, a peça já atraiu mais de 55 mil espectadores que se encantaram com o espetáculo, uma verdadeira declaração de amor ao Rio e, mais especificamente, Copacabana.

Na hora de escrever sobre afeto e solidão, o autor não teve dúvida sobre onde ambientar a trama. “A peça é uma crônica do Brasil, e acho que não há lugar melhor para falar do país que Copacabana, essa grande metáfora do Brasil, com seu melhor e pior, passado e presente coabitando o tempo todo. Tenho uma grande intimidade com Copacabana, morei ali por 10 anos, minha mãe ainda mora, frequento o bairro e sou fascinado por sua beleza e caos, pela multiplicidade de tipos de pessoas”, explica Gustavo Pinheiro.

Morador de Copacabana, o diretor Guilherme Piva conta sobre os aspectos que movem o espetáculo. “O texto é uma verdadeira montanha-russa de emoções, cheio de camadas que vão do riso ao choro, da dor ao amor. A peça se passa em três tempos, onde iluminação e cenário realçam cada parte. É uma alegria conduzir esse encontro de duas gerações, mãe e filha, numa comédia dramática cheia de poesia e afeto”, afirma.

Para Giulia, a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando pensa em A Lista é “encontro”: o encontro entre amigos que queriam trabalhar juntos, o encontro entre mãe e filha, o encontro entre gerações, o (re)encontro com o teatro e, acima de tudo, o encontro entre duas vizinhas que tem tantas coisas em comum. “Nesses novos tempos, ‘A Lista’ virou uma linda surpresa. Uma peça emocionante, surpreendente e singela, que resgata aquilo que nós seres humanos temos de mais especial: a comunicação e a empatia”, afirma Giulia.

A história por trás da peça

A montagem de “A Lista” é resultado de um longo processo. Criada no começo da pandemia, em maio de 2020, a peça nasceu com o intuito de ajudar os profissionais da área teatral que ficaram sem trabalhar devido ao isolamento social; desde então, passou por algumas experimentações e foi ganhando corpo com o passar do tempo. A montagem fez apresentações online de um trecho do texto, conquistando mais de 170 mil espectadores. Em seguida, o espetáculo foi apresentado parcialmente para plateias reduzidas, atendendo as orientações sanitárias da época.

“Nós tivemos a oportunidade de ir experimentando. Os meses de pandemia nos permitiram esse amadurecimento do processo. Diante da resposta a esse pequeno trecho que apresentamos, constatamos que é um trabalho muito poderoso. Rapidamente o público interage e se identifica com as personagens, tal a comunicabilidade da peça e a dramaturgia clara, eficiente, sonora, divertida e emocionante. Então decidimos seguir adiante e fazer a montagem integral do texto inédito, que passou por São Paulo e agora chega ao Rio”, explica Lilia Cabral.

“A Lista” estreou em março de 2022, em São Paulo, e teve mais de 30 mil espectadores em oito meses de temporadas paulistas, além de apresentações em Santos, Jundiaí, Campinas e Campos do Jordão. Desde então, já foram mais de 100 apresentações – marca atingida no dia 24 de abril do ano passado.

A peça foi indicada em três categorias no Prêmio Bibi Ferreira 2022: Melhor Atriz (Lilia Cabral), Melhor Atriz Coadjuvante (Giulia Bertolli) e Melhor Dramaturgia de Peça em Teatro (Gustavo Pinheiro). O texto da peça acaba de ser lançado em livro pela Coleção Dramaturgia, da Editora Cobogó.

Ficha técnica:

Texto: Gustavo Pinheiro; direção: Guilherme Piva; elenco: Lilia Cabral e Giulia Bertolli; cenários e figurinos: J.C. Serroni; iluminação: Wagner Antônio; direção de movimento: Marcia Rubin; assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes; fotógrafo: Priscila Prade; programador visual: Gilmar Padrão Jr; direção de produção: Celso Lemos.

Serviço:

Espetáculo ‘A Lista’

Dia 11/06, às 20h

Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr

Duração: 80 minutos

Gênero: Comédia dramática

Classificação etária: 12 anos