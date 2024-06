Rodrigo Favaro é solista de contrabaixo da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/06/2024 18:52

Volta Redonda - O projeto “Volta Redonda Cidade da Música” comemora 50 anos de existência em 2024, e, para celebrar, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresenta no próximo sábado (8), às 17h30, na sede do projeto (Avenida Graham Bell, nº 89, Vila Mury), tendo como convidado especial o contrabaixista Rodrigo Favaro. A entrada para o espetáculo é gratuita.

Sob a regência da maestrina Sarah Higino, os músicos vão executar um programa dividido em duas partes: a primeira, de compositores estrangeiros, terá uma serenata para cordas do inglês Edward Elgar, seguida pelo Grande Allegro “Alla Mendelssohn” para contrabaixo, do italiano Giovanni Bottesini.

A segunda parte terá repertório marcado por versões de compositores brasileiros. “Teremos a compositora gaúcha Catarina Domenici com seu ritmo vibrante do Sul; em seguida, ‘Instantes II’, do compositor e regente Ernani Aguiar; e para encerrar o programa da tarde, valorizando nossos ritmos e tradições populares, teremos do grande Guerra Peixe a melodia intitulada ‘Mourão’”, acrescenta a maestrina.

Sarah Higino destaca a oportunidade de a Orquestra de Cordas poder se apresentar com um músico da qualidade de Rodrigo Favaro, que é solista de contrabaixo da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e membro da Orquestra Sinfônica da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e da Orquestra de Câmara Johann Sebastian Rio. Ele é mestre em Performance Musical com especialização em Repertórios Solista e Orquestral pela Haute École de Musique, de Genève (Suíça), e bacharel em Contrabaixo pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

“Para os jovens músicos da Orquestra de Cordas de Volta Redondas, esta é uma oportunidade ímpar de conhecer e executar as nuances e estilos que a música de concerto proporciona”, afirma a maestrina.