Iniciativa será realizada através do Programa de Inclusão Produtiva, da Secretaria Municipal de Assistência SocialDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/06/2024 15:45

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), está oferecendo o curso gratuito de garçom para alta gastronomia. A iniciativa será realizada através do Programa de Inclusão Produtiva, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), que oferece cursos livres grátis nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Volta Redonda e nos Centros de Inclusão Produtiva (CIPs).

As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (7), das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Centro de Produção Inclusiva (CIP) do bairro Vila Mury. Para participar é preciso ter mais de 16 anos e ser morador de Volta Redonda. Os alunos poderão fazer estágio em bares e restaurantes que participam da iniciativa. As aulas, que acontecem às segundas-feiras em dois horários (9 às 11h e das 14h às 16h) no CIP do Vila Mury, vão até o dia 26 de agosto. As vagas são limitadas.

De acordo com a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva da Smas, Marlene Mota, a iniciativa visa promover geração de renda, facilitando a inserção no mercado de trabalho ou a atuação como empreendedor individual.

“Essa é mais uma oportunidade para as pessoas que procuram uma profissão e estão fora do mercado de trabalho. Através de parcerias e iniciativas como essas é possível transformar vidas”, disse a coordenadora.

Para a secretária de Assistência Social, Rosane Marques, os cursos oferecidos através do Programa de Inclusão Produtiva ampliam as oportunidades de acesso ao trabalho remunerado e a perspectiva de sustentabilidade própria.

“Estamos sempre buscando novas parcerias para que possamos aumentar o leque de oportunidades e de novos cursos. A prefeitura mantém o compromisso de qualificar, de forma contínua, a população de Volta Redonda. Nosso objetivo com o curso é fomentar e preparar bons profissionais para atuar em novas frentes de trabalho”, disse a secretária.