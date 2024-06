Programação inclui 80 edições do projeto cultural em vários bairros do município entre junho e dezembro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Programação inclui 80 edições do projeto cultural em vários bairros do município entre junho e dezembroCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/06/2024 21:59

Volta Redonda - Os moradores de Volta Redonda já podem se preparar para a temporada 2024 do Palco Sobre Rodas. A programação inclui 80 edições do projeto cultural em bairros diferentes do município entre os meses de junho e dezembro. A primeira apresentação acontece nesta quarta-feira (5), no Eucaliptal. O espetáculo, que reúne teatro infantil e juvenil, malabares, palhaços, ventríloquos, mágicos, pintura de rosto e shows musicais, começa às 19h, ao lado da Igreja Católica do bairro.

As edições serão realizadas sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h, nas ruas dos bairros de Volta Redonda. O Palco Sobre Rodas é um projeto de cultura itinerante, que surgiu da necessidade de facilitar o acesso irrestrito a eventos culturais de qualidade, para populações que moram em bairros mais distantes das áreas centrais das cidades.

As principais atrações ocorrem em um palco que fica sobre um caminhão na parte da carroceria. As apresentações acontecem de forma dinâmica e interativa, em clima de entretenimento familiar, social e informal. A iniciativa que surgiu em 1999 e realizou mais de 1.300 apresentações no passado, retornou à cidade em 2023 com 50 edições.

“A resposta da população ao retorno do Palco Sobre Rodas no ano passado foi muito positiva e, neste ano, o número de edições quase dobrou. A proximidade do evento com o público e a programação gratuita pensada para atender pessoas de todas as idades, são a chave do sucesso do projeto. Vale mencionar que ainda há o fomento da economia e do comércio local, incentivo aos artistas, o resgate da autoestima da comunidade, interatividade e sociabilidade entre os vizinhos, moradores e familiares”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da lei de incentivo à cultura e da Light, além do apoio da Prefeitura de Volta Redonda. A realização é da Viraliza Comunicação e do Blog Minuto Cultural.

Confira a programação completa:

Junho

- 05/06 - Quarta-feira: Eucaliptal, ao lado da Igreja católica

- 06/06 - Quinta-feira: Jardim Paraíba, Rua 544

- 11/06 - Terça-feira: Brasilândia, Praça da Rua 6, próximo à residência inclusiva

- 12/06 - Quarta-feira: Ilha Parque, na praça

- 13/06 - Quinta-feira: Volta Grande II, Rua Alfredo Moreira- lateral do viaduto

- 18/06 - Terça-feira: 249, ao lado do ginásio poliesportivo

- 19/06 - Quarta-feira: Bela Vista, pracinha do bairro

- 20/06 - Quinta-feira: Siderlândia, campo do Siderlândia - Quadra na Av. Sta. Rosa

- 25/06 - Terça-feira: Volta Grande I, na rua da feira, 1050

- 26/06 - Quarta-feira: Parque do Contorno, Rua I

- 27/06 - Quinta-feira: Retiro, em frente ao ginásio Amaro Inácio

Julho

- 02/07 - Terça-feira: São Sebastião, no “Minha Casa, Minha Vida”

- 03/07 - Quarta-feira: Coqueiros, Rua Jorge Caetano Cimonato/quadra de esportes

- 04/07 - Quinta-feira: Belmonte, Av. dos Mineiros/Praça Raimundo Gomes Costa

- 09/07 - Terça-feira: Jardim Tiradentes, na praça da Rua 835

- 10/07 - Quarta-feira: Água Limpa, Rua A, fechando a travessa 4 - Guarda Mor

- 11/07 - Quinta-feira: Santa Rita do Zarur, Núcleo Passa Quatro

- 16/07 - Terça-feira: Voldac, Rua Guilherme Duque com a Simpião, antiga gráfica Tupy

- 17/07 - Quarta-feira: Vila Americana, Rua Estados Unidos, no ponto final de ônibus

- 18/07 - Quinta-feira: Três Poços, Rua Erica Berbet, 05

- 23/07 - Terça-feira: Barreira Cravo, em frente ao Ressaquinha

- 24/07 - Quarta-feira: Caieiras, na pracinha no ponto final

- 25/07 - Quinta-feira: Santa Cruz II, Praça Aurora (Rua Ana Isaura)

- 30/07 - Terça-feira: Residencial Vila Rica Metalúrgica, praça de eventos Carlos Roberto do Carmo

- 31/07 - Quarta-feira: Volta Grande II, em frente à Associação de Moradores

Agosto

- 01/08 - Quinta-feira: Santa Inês, Rua Ari Barroso, perto da padaria

- 06/08 - Terça-feira: Limoeiro, na Praça

- 07/08 - Quarta-feira: Santa Cruz, no início da Av. Ex-combatente, no canteiro central

- 08/08 - Quinta-feira: Dom Bosco, em frente à igreja

- 13/08 - Terça-feira: Sessenta, Praça do Ex-combatente

- 14/08 - Quarta-feira: Retiro, no Ponto final

- 15/08 - Quinta-feira: Açude I, Praça Gonçalves de Silva, atrás da associação

- 20/08 - Terça-feira: Eldorado, Rua Campos

- 21/08 - Quarta-feira: Voldac, Praça Santos Dumont, perto do SOS

- 22/08 - Quinta-feira: São Carlos, no final da Florestal

- 27/08 - Terça-feira: São Sebastião, praça principal

- 28/08 - Quarta-feira: São Cristóvão, Praça João Balbino, na Av. Francisco Evangelista Delgado

- 29/08 - Quinta-feira: Aero Clube, Rua Capitão João Maurício de Medeiros, 246, em frente ao Trailer do Dinei

Setembro

- 03/09 - Terça-feira: Vila Mury, na Praça Agnelo Inácio (antiga Lions Clube), na rua da padaria

- 04/09 - Quarta-feira: Casa de Pedra, Rua 754, perto da padaria

- 05/09 - Quinta-feira: Jardim Ponte Alta, praça do esporte na Rua K

- 10/09 - Terça-feira: Vila Brasília, em frente ao Colégio Estadual Brasília

- 11/09 - Quarta-feira: Jardim Esperança, Rua 637, na Praça Morgana Guida

- 12/09 - Quinta-feira: São Geraldo, ginásio poliesportivo

- 17/09 - Terça-feira: Estrada União, quadra da morada do campo

- 18/09 - Quarta-feira: Vila Americana, Av. Beira-Rio, na pracinha

- 19/09 - Quinta-feira: Água Limpa, Praça do Túnel 20

- 24/09 - Terça-feira: Residencial Vila Rica Metalúrgica, Av. Dois próximo à igreja Família Viva

- 25/09 - Quarta-feira: Nova Primavera, Rua Ponciano - praça do bairro

- 26/09 - Quinta-feira: Santo Agostinho, Praça José Nicolau, ao lado do viaduto Nelson Gonçalves

Outubro

- 01/10 - Terça-feira: Monte Castelo, Rua Professor Maurílio Gomes da Silveira/Pça. Maria de Lurdes

- 02/10 - Quarta-feira: Rústico, praça da quadra

- 03/10 - Quinta-feira: São João, Praça Ney do Vale

- 08/10 - Terça-feira: Roma I, Praça Libiano, na Rua Bolivar

- 09/10 - Quarta-feira: Nossa Senhora das Graças, Praça Mário Ferreira Neto

- 10/10 - Quinta-feira: Santa Rita do Zarur, Praça Jurandir do Nascimento, Rua Lambari

- 15/10 - Terça-feira: Açude II, Rua 3 esquina com a Rua 5

- 16/10 - Quarta-feira: Jardim Normândia, Rua Itamar de Assis Pereira, na praça

- 17/10 - Quinta-feira: Jardim Cidade do Aço, Praça da Rua Frei Henrique Soares

- 22/10 - Terça-feira: Santo Agostinho, Praça Principal ao lado do ginásio

- 23/10 - Quarta-feira: Parque das Garças, Quadra na rua das Maritacas

- 24/10 - Quinta-feira: Padre Josimo, ao lado do ginásio

- 29/10 - Terça-feira: Santa Rita de Cássia, Rua da Granja, 40 - em frente à quadra

- 30/10 - Quarta-feira: Jardim Belmonte, Rua Cecília Meirelles

- 31/10 - Quinta-feira: Roma II, praça no ponto final de ônibus, na Rua 10

Novembro

- 05/11 - Terça-feira: Pedreira, ao lado do ginásio

- 06/11 - Quarta-feira: São Luiz, na praça principal

- 07/11 - Quinta-feira: Siderópolis, Rua 651 em frente ao número 20

- 12/11 - Terça-feira: Santa Cruz, no meio da Av. dos Ex-combatente, no canteiro central

- 13/11 - Quarta-feira: Verde Vale, próximo ao bar da Rosana

- 14/11 - Quinta-feira: Parque das Ilhas, Praça Principal

- 19/11 - Terça-feira: Belo Horizonte, quadra na rua central

- 20/11 - Quarta-feira: Caieiras, ponto final do bairro - Praça Gilson Leopoldino

- 21/11 - Quinta-feira: Santa Cruz II, quadra coberta, na Rua José Vitória

- 26/11 - Terça-feira: Belmonte, na praça do ponto final de ônibus

- 27/11 - Quarta-feira: Barreira Cravo, em frente à Associação de Moradores

- 28/11 - Quinta-feira: Minerlândia, Rua Poços de Caldas - em frente ao Colégio Bahia

Dezembro

- 03/12 - Terça-feira: Sessenta, Praça da ETCP (Escola Técnica Pandiá Calógeras)

- 04/12 - Quarta-feira: Vista Bela, perto da sede social e quadra do esporte

- 05/12 - Quinta-feira: Jardim Belvedere, em frente ao shopping Belvedere