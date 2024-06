Encontro no auditório do Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, discutiu diversos assuntos ligados ao Suas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Encontro no auditório do Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, discutiu diversos assuntos ligados ao SuasCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/06/2024 21:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), participou nessa segunda-feira (3) do Encontro com Gestores do Suas (Sistema único de Assistência Social), promovido pelo deputado estadual Munir Neto, para discutir assuntos ligados à média e alta complexidade na Proteção Social Especial.

Entre os principais assuntos abordados durante o encontro, que aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, foram discutidos a regionalização de Residências Inclusivas (RI) no Médio Paraíba e Costa Verde; a implementação de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no Estado do Rio de Janeiro; o atendimento à população em situação de rua; e a importância do fortalecimento do cofinanciamento estadual frente a essas pactuações.

Quatorze municípios da região (Rio das Flores, Barra do Piraí, Barra Mansa, Piraí, Angra dos Reis, Vassouras, Resende, Rio Claro, Valença, Porto Real, Quatis, Paraty, Mangaratiba e Paty do Alferes) estiveram presentes no evento. O encontro reuniu assistentes sociais, psicólogos, secretários, coordenadores técnicos, assessores técnicos e outros profissionais que atuam nos espaços de gestão e de planejamento da Assistência Social.

De acordo com a secretária de Assistência Social de Volta Redonda, Rosane Marques, a iniciativa serviu para que as cidades conheçam as práticas realizadas em cada município e um modo de cooperação entre elas.

“Temos uma rede de atendimento completa em Volta Redonda, e em muitos deles somos referência. Participar desses encontros nos mostra o quanto já avançamos e o que precisamos fazer para aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Além disso, podemos contribuir para que outros municípios conheçam o que fazemos em Volta Redonda”, disse a secretária.

O deputado estadual Munir Neto ressalta a importância de envolver gestores e profissionais na reflexão sobre os processos de trabalho e na construção partilhada de saberes e fazeres no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

“Promover esses encontros fortalece o Sistema Unico de Assistência Social. As equipes fazem reflexões, trocam experiências e conhecimentos e dialogam sobre ações que favoreçam o fortalecimento e a unidade do Suas. Além disso, o encontro é voltado para a integração entre os profissionais”, disse o deputado.

A abertura do encontro contou ainda com a presença do promotor de justiça Leonardo Kataoka, da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público de Volta Redonda; do subsecretário da gestão do Suas, Felipe Rodrigues; e da superintendente da proteção social especial, Letícia Guimarães.