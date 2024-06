PM afirma que operação teve como alvo veículos barulhentos e com irregularidades - Divulgação/PMERJ

PM afirma que operação teve como alvo veículos barulhentos e com irregularidadesDivulgação/PMERJ

Publicado 04/06/2024 20:11

Volta Redonda - A Polícia Militar realizou uma operação de fiscalização no trânsito em Volta Redonda, na tarde desta terça-feira (4), que resultou na apreensão de 10 motocicletas e um automóvel, por irregularidades diversas. Segundo a PM, um total de 29 veículos receberam algum tipo de autuação.

De acordo com as informações do 28° Batalhão da PM, o objetivo da operação foi reprimir, autuar e remover veículos em condições irregulares, com foco especial em motos barulhentas, que têm gerado muitos incômodos para a população. A PM ressaltou que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê que veículos que emitem ruídos excessivos são passíveis de fiscalização e penalidades.

“A iniciativa visa promover a segurança e o bem-estar dos moradores, garantindo que as leis de trânsito sejam respeitadas e que a poluição sonora seja reduzida”, informou o 28o BPM, ressaltando ainda que a operação foi bem recebida pelos moradores, pelo incômodo causado por motos com escapamentos adulterados e outros veículos que desrespeitam os limites de ruído estabelecidos pelo CTB. O 28° BPM informou ainda que novas ações como esta estão previstas.