Ex-prefeito afirmou que vai recorrer da decisão a TSE (Tribunal Superior Eleitoral)Divulgação

Publicado 03/06/2024 20:29

Volta Redonda - O ex-prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, teve a inelegibilidade confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou um recurso do ex-prefeito, nesta segunda-feira (3). Samuca se tornou inelegível após uma denúncia do Ministério Púbico Eleitoral (MPE), por abuso de poder político na eleição de 2020, quando tentava a reeleição.



A denúncia do MPE foi feita a partir de um áudio da então secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, convocando ocupantes de cargos comissionados para participar de atos de campanha e reuniões do então candidato à reeleição, Samuca Silva. O ex-prefeito ficou em terceiro lugar no pleito, que elegeu o atual prefeito, Antônio Francisco Neto, para o quinto mandato.



A decisão do TSE nesta segunda foi de forma unânime, com os ministros Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Gallotti, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares e o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, acompanhando o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia.

O ex-prefeito afirmou que vai recorrer ao STF (Superior Tribunal Federal).