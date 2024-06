Objetivo é preencher quatro vagas, além de formar cadastro de reserva; seleção será realizada pela Fevre - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/06/2024 16:43

Volta Redonda - As inscrições para o concurso público de Prefeitura de Volta Redonda – por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA) – para o cargo de contador estão abertas até a próxima quinta-feira (6). O objetivo é preencher quatro vagas, além de formar cadastro de reserva. A seleção será realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

As inscrições podem ser feitas pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O candidato deverá preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição e, antes de enviá-la pela internet, conferir se todos os seus dados (nome, data de nascimento, CPF etc.) estão corretos. Após fazer a inscrição, o candidato deverá gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição.

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro. O edital completo e outras informações estão disponíveis no site voltaredonda.rj.gov.br.

Contadores atuarão na CGM, Seplag e SMF

Os contadores irão atuar em vagas da Controladoria Geral do Município (CGM), da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) e Secretaria Municipal de Fazenda (SMF). Além do vencimento previsto em edital, os contratados em regime estatutário terão ainda auxílio-alimentação, gratificação social, gratificação de nível superior e demais previstas em lei.

Dentre as atribuições previstas para o contador estão: planejar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a observância do plano de cotas adotado; e inspecionar a escrituração de livros comerciais e fiscais, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas etc.