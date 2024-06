Evento tem parceria da Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR, Sicomércio e CDL-VR - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 01/06/2024 14:51

Volta Redonda - Um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, a Vila Santa Cecília, recebeu neste sábado, dia 1⁰, mais uma edição de 2024 do projeto “Rua de Compras”. O evento é uma parceria da Prefeitura de Volta Redonda, da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas).

Durante todo o dia, o público e consumidores compareceram ao evento e aproveitaram os serviços de lazer gratuitos e para fazer compras com preços promocionais, movimentando o comércio, num dos principais dias de venda da semana.

As atividades se concentraram na Rua 16 e, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com ações gratuitas sociais, cultura e diversão com brinquedos para a garotada, além de serviços de saúde da prefeitura, com aferição da pressão arterial.

A Banda e Coral Municipal de Volta Redonda se apresentaram na abertura do evento e executaram clássicos da MPB e músicas internacionais. A aposentada Eliana Olímpio, 62 anos, assistiu, ao lado do marido George, um dos números musicais da Banda. "A Banda de Volta Redonda é encantadora. Onde eles tocam, eu paro para ouvir e me emociono" disse ela, relembrando que já tocou na Banda de Música do Recreio dos Trabalhadores.

O evento contou também com participações do Grupo Falcões de Aço Moto Clube e exposição de carros antigos, do Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, e uma Feira de Artesanato.

Na rua lateral à biblioteca foi montada uma praça de alimentação com foodtrucks. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) levou a sua Tenda da Proximidade, apresentando os serviços e cadastrando as pessoas para que elas tenham acesso aos serviços de segurança da cidade.

A Vila Santa Cecilia concentra lojas com produtos variados, como roupas, calçados e eletrodomésticos e importantes shoppings centers da cidade.

A fisioterapeuta Ana Cristina Tavares, 53 anos, aproveitou o preço promocional de uma sapataria. "Comprei duas botas de couro, que eram R$ 899,00 e, com o desconto, paguei R$ 150,00 em cada. Saiu por uma pechincha", comemorou ela, acompanhada da filha Sophia.

A comerciante de um loja do Vila Shopping, Josiane Cassange, levou as araras de roupas para a Rua 16. "Tenho a loja há cinco meses e estou confiante que no dia de hoje vou vender mais. Estou feliz em participar do Rua de Compras", afirmou.

O motorista e morador da Água Limpa, João Batista Brito, 62 anos, passou pela tenda da Secretaria Municipal de Saúde. "Vim passear, olhar o preço do comércio e aproveitei para ver como está minha pressão arterial. Pelo resultado, 14/9, está sob controle", disse ele.

O assessor e coordenador do evento por parte da Prefeitura, Rogério Loureiro, disse que a "Rua de Compras"

tem como objetivo promover o comércio, oferecendo aos moradores e visitantes uma experiência única de compras e lazer. "A Rua de Compras não é apenas uma oportunidade para adquirir produtos de qualidade com preços especiais, mas também um momento de confraternização e valorização dos nossos comerciantes. E, muitos, com certeza, aproveitaram para antecipar a compra do presente do Dia dos Namorados", destacou o assessor.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou todas as entidades envolvidas na realização do "Rua de Compras". "Mais uma vez, o governo municipal se faz presente para fortalecer o nosso comércio, um dos principais empregadores da cidade. Os organizadores e os parceiros fizeram um evento de excelência. A Rua de Compras de Volta Redonda é referência para toda a região", afirmou o prefeito.

O evento contou com policiamento dos agentes do Segurança Presente e da Guarda Municipal, que atuaram durante todo o dia orientando o trânsito e garantindo a segurança. Os próximos centros comerciais a receber o projeto são: no mês de julho, Santo Agostinho; Água Limpa em agosto; e Retiro, em setembro.