Homem de 37 anos foi condenado a mais de 8 anos de prisão por estupro e violência domésticaDivulgação/93a DP

Publicado 31/05/2024 17:15

Volta Redonda - Equipes da 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) prenderam nesta sexta-feira (31), por volta de 8h, um homem de 37 anos, condenado por estupro e violência doméstica contra mulher.

De acordo com as informações da Polícia Civil, as equipes da 93a DP - coordenadas pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto - localizaram o homem, na Rua Rubi, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Ele foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão por estupro, com um mandado de prisão condenatória expedido no dia 29 de maio de 2024 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.