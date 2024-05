Investimentos nas duas unidades escolares chegaram a um valor total de R$ 327.774,77 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/05/2024 20:05

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), tem investido não apenas no ensino, mas também na melhoria da estrutura de suas unidades. Foi o caso do Centro Municipal de Educação (CMEI) Maria dos Santos Ribeiro Hygino, no Vila Rica/Tiradentes, e da Escola Municipal Mato Grosso, no Retiro, que passaram por reformas sob a responsabilidade do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda). Nos dois casos, os investimentos chegaram a um valor total de R$ 327.774,77.

Localizado na Rua Quarenta e Quatro do bairro Vila Rica/Tiradentes, o Centro Municipal de Educação (CMEI) Maria dos Santos Ribeiro Hygino recebeu investimentos de pouco mais de R$ 83,6 mil, beneficiando centenas de crianças atendidas durante a semana pela creche. Segundo o Furban, as obras tiveram início em fevereiro e duraram 60 dias, após solicitação da Secretaria Municipal de Educação para sanar vazamentos observados em algumas salas da creche devido às chuvas. Foi realizada, então, a reforma do telhado e substituição de calhas e rufos (peças metálicas para proteger a alvenaria da água da chuva).

“Com esse investimento da Prefeitura de Volta Redonda e a atenção dedicada pela equipe do Furban, os pais, mães e outros responsáveis, além dos funcionários, podem ter certeza de que o Centro Municipal de Educação Maria dos Santos Ribeiro Hygino segue oferecendo a melhor estrutura, seja ela física ou pedagógica, para nossas crianças”, declarou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Geraldo Denadai.

No Retiro

Ainda nessa leva de melhorias, a Escola Municipal Mato Grosso passou por reformas em que foram investidos mais de R$ 244 mil. A instituição de ensino localizada na Avenida Jaraguá, no Retiro, passou por pintura em todas as suas dependências; serviço de impermeabilização do telhado; troca dos antigos pisos por novos de marmorite; troca dos forros de PVC, nova cobertura; e um novo acesso individualizado para entrada de pedestres. Todos os serviços foram realizados num período de sete meses.

O prefeito Antonio Francisco Neto destaca que a Prefeitura de Volta Redonda tem trabalhado sem descanso para oferecer às crianças e adolescentes da rede municipal de ensino o melhor acesso à educação e cuidados nos anos iniciais.

“Nós inauguramos em abril, no Tangerinal, o Centro Municipal de Educação Dauro Aragão, com 400 vagas na Educação Infantil, e agora concluímos essa reforma na creche do Vila Rica. E a Escola Municipal Mato Grosso também está como nossos estudantes merecem. Educação, para o nosso governo, é coisa séria, é prioridade, e sempre vamos buscar melhorar nossa rede municipal de ensino”, disse o prefeito.