Suspeito utilizava carro de empresa de internet, mas fazia retirada de cabos de outra prestadora de serviços - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 29/05/2024 11:58 | Atualizado 29/05/2024 14:57

Volta Redonda - Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudaram a Polícia Militar (PM) a prender em flagrante um homem de 28 anos, suspeito de furtar cabo de internet na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (28). Ele utilizava o carro de uma empresa de internet, mas fazia a retirada de cabos de outra prestadora de serviços.

Os militares foram alertados por agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), após o secretário de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, receber a denúncia e repassá-la a eles. Através das câmeras de monitoramento instaladas pela cidade foi possível ver a movimentação suspeita do homem, que disse estar prestando serviço para uma empresa de internet.

Durante a abordagem foi descoberto que o suspeito não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e era alvo de uma investigação da Polícia Civil por furtos de cabos em outras situações. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), junto ao carro que era utilizado por ele e todo o material dentro do veículo.

O automóvel ficou apreendido por estar com a documentação irregular e o suspeito preso em flagrante por furto.

O coronel Luiz Henrique destacou que o êxito na ação demonstra que a rede de proteção de Volta Redonda está funcionando, principalmente pela proximidade da população com os órgãos competentes e as forças de segurança.

“Foi uma ação de sucesso que só foi possível graças à participação da população, que me fez a denúncia, eu alertei o Ciosp, que logo acionou a viatura da PM mais próxima. Essa agilidade no atendimento permitiu a gravação em tempo real da ação e que os policiais militares pudessem chegar a tempo de deter o suspeito e encaminhá-lo à autoridade policial, onde as medidas de praxe foram adotadas”, disse Luiz Henrique.