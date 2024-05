Prefeito Neto ressalta que é a quarta vez consecutiva que governo municipal antecipa esse pagamento ao funcionalismo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Prefeito Neto ressalta que é a quarta vez consecutiva que governo municipal antecipa esse pagamento ao funcionalismoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 28/05/2024 22:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda antecipa para o próximo dia 12 de junho o pagamento de metade do 13º salário a cerca de 11 mil servidores públicos. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), serão pagos cerca de R$ 18 milhões referentes à primeira parcela. O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que esta é a quarta vez consecutiva que o governo municipal antecipa esse pagamento ao funcionalismo.

“Em 2021, quando retornamos à administração municipal, a primeira parcela foi paga em setembro; em 2022 antecipamos para julho, e no ano passado já conseguimos antecipar para junho, como estamos fazendo este ano. Mesmo com todas as dificuldades, com queda de receitas como a do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e outras, estamos conseguindo trabalhar para beneficiar cada vez mais nossos servidores”, frisou Neto.

Além do benefício ao funcionalismo municipal, o pagamento da primeira metade do 13º também vai contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. De acordo com a secretaria de Fazenda, somando essa quantia (R$ 18 milhões aproximadamente) ao pagamento da folha de maio (cerca de R$ 47 milhões) – que acontece nesta quarta-feira (29/5) –, serão injetados na economia da cidade cerca de R$ 65 milhões em menos de 15 dias.

O balanço da SMF aponta ainda que, somadas as folhas de pagamento de janeiro a maio deste ano, mais a primeira parcela do 13º salário, serão pagos aproximadamente R$ 240 milhões ao funcionalismo em 2024 até a primeira quinzena de junho.

Reajuste e benefícios

Cerca de 5 mil servidores públicos municipais também já foram beneficiados em 2024 com o reajuste de 7% no salário-base de ativos e inativos – índice maior que o reajuste do salário-mínimo (6,97%) concedido pelo Governo Federal em fevereiro deste ano. Outros 3,5 mil servidores municipais, aproximadamente, já haviam sido beneficiados desde o início do ano com a equiparação do salário-base ao piso implantado pelo Governo Federal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, com a implantação do reajuste no salário-base, nenhum funcionário da prefeitura recebe menos que R$ 1.962 (valor 39% maior que o salário mínimo), considerando a remuneração com verbas fixas.

Somado ao reajuste, o governo municipal concedeu ainda aumento do valor do auxílio-alimentação – passando para R$ 350 (aumento de 40%) – e a criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas (também no valor de R$ 350).

“Assim que chegamos (em 2021), encontramos muitos problemas, salários atrasados, e por meio de muito trabalho, união, parcerias – como a do Governo do Estado – e esforço de todos conseguimos iniciar um processo de recuperação, passamos a pagar o funcionalismo em dia, no mesmo mês trabalhado, quitar os atrasados, antecipar 13º, e já concedemos o segundo reajuste no salário. Sabemos que os servidores merecem muito mais, e sabemos que estamos no caminho certo para oferecer mais a eles, que tanto nos ajudam a tornar Volta Redonda um lugar cada vez melhor para se viver”, afirmou o prefeito Neto.