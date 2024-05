Suposto gerente do tráfico mantinha trabalhadores de terceirizada da Light reféns, após droga ser danificada por roçadeira - Divulgação/93a DP (Volta Redonda)

Suposto gerente do tráfico mantinha trabalhadores de terceirizada da Light reféns, após droga ser danificada por roçadeiraDivulgação/93a DP (Volta Redonda)

Publicado 27/05/2024 20:12

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante nesta segunda-feira (27), por volta de 11h, um homem de 22 anos, acusado de ser o gerente do tráfico no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. O homem foi detido com drogas e uma pistola municiada e com a numeração raspada.

Ele mantinha como reféns dois funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária de energia elétrica Light, na parte alta do bairro.

Segundo as informações da Polícia Civil, os funcionários estavam fazendo um serviço de capina e roçada próximo a uma torre de transmissão de energia, na parte alta do bairro, e foram feitos reféns depois de traficantes do local terem visto que parte da drogas que estava escondida no local havia sido danificada pela roçadeira.

O suposto gerente do tráfico então foi cobrar os trabalhadores, pedindo dinheiro pela droga estragada, e teria colocado os funcionários terceirizados sob a mira de um arma.

Moradores do local viram os trabalhadores soba mira da arma, sentados embaixo da torre de transmissão, e acionaram a 93a DP. Os policiais foram ao local e conseguiram prender o suspeito, e apreenderam no local a arma e drogas.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça. Ele foi indiciado nos crimes de tráfico de drogas, constrangimento mediante violência ou grave ameaça, e porte ilegal de arma de fogo.