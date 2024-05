Homem de 22 anos foi detido por adulteração de sinal identificador do veículo, com suspeita de clonagem - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 27/05/2024 11:42

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais, apreenderam uma motocicleta com escapamento irregular (barulhenta) e com placa inexistente, no bairro Vila Rica/Tiradentes. Um homem de 22 anos foi detido por adulteração de sinal identificador do veículo automotor, com suspeita de clonagem. Ele e a motocicleta foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda).

A apreensão aconteceu na noite de sábado (25), após denúncias de que motociclistas realizavam direção perigosa entre as ruas 6 e 7. No local, os agentes flagraram a motocicleta com escapamento irregular e sem retrovisores sobre a calçada da praça. Ao consultarem a placa RIQ-5I59 no sistema do Detran, o veículo não aparecia. Durante a vistoria, pelo número do chassi e do motor, foi constatado que a placa verdadeira da motocicleta seria SQY-9G64.

Ao questionarem quem seria o proprietário da moto, um homem se apresentou. Ele foi detido por adulteração de veículo e encaminhado à delegacia.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que as forças de segurança de Volta Redonda mantêm as fiscalizações para combater os veículos com essas adulterações e outras irregularidades que infringem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Recebemos reclamações de moradores que são afetados pelos barulhos, principalmente os idosos, as pessoas enfermas e até mesmo os trabalhadores, que muitas vezes trabalham em regime de turno e precisam ter o descanso. Então, por onde andam, essas motos causam problemas sérios na perturbação do sossego da cidade. A Guarda Municipal (GMVR) e as outras forças de segurança estão atentas e realizando fiscalizações constantes. Por isso, retirar um veículo barulhento que causa diversos transtornos à população, além de cumprir com a lei, é utilidade pública”, disse Luiz Henrique.

O secretário de Ordem Pública também elogiou a ação do Sistema Integrado de Segurança Pública e destacou a parceria com a população. “Parabenizo os agentes envolvidos na ação, além de enaltecer a parceria com a população. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. É dessa forma que vamos fazer uma cidade cada vez mais segura e melhor para se viver”, afirmou.