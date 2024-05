Novo Cras terá capacidade para atender 2,5 mil famílias e vai substituir a unidade atual - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Novo Cras terá capacidade para atender 2,5 mil famílias e vai substituir a unidade atualGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 24/05/2024 18:44

Volta Redonda - As obras do novo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Complexo Roma, localizado na Rua Curió, no Parque das Garças, em Volta Redonda, terão um sistema mais moderno para sua construção, no lugar da alvenaria tradicional: é o steel frame, que utiliza perfis de aço galvanizado para vigas, colunas e telhados, e, no lugar dos tijolos, materiais como placas cimentícias, gesso acartonado ou placas OBS. Além de não utilizar água para sua instalação, o steel frame facilita a instalação das partes elétrica e hidráulica, permitindo economia de tempo para a construção.

A previsão da empresa responsável pela obra é que essa etapa seja iniciada em breve, após a conclusão dos muros da unidade, que estão sendo finalizados. Até o momento, já foram concluídas as etapas de fundação e da laje térrea, incluindo aí a parte hidrossanitária e os tubos corrugados para a parte elétrica. Enquanto uma equipe trabalhar no steel frame, outra ficará encarregada do emboço dos muros. Mais adiante, está prevista a implantação da calçada, tanto na parte interna quanto externa do Cras, que será feita com piso intertravado, e a instalação do gradil.

“Temos reaberto, reformado e inaugurado novas unidades do Cras desde 2021, retomando um trabalho de assistência social que estava praticamente abandonado. Sabemos que sempre podemos melhorar, e é por isso que preparamos para a população do Complexo Roma uma unidade que possa atendê-los com ainda mais conforto e dignidade, não apenas para resolver os problemas do presente, mas preparar nossos jovens para o futuro”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Estrutura

O novo Cras do Roma terá 447 metros quadrados – em um terreno de 1.130 m² – e capacidade de referenciamento para 2.500 famílias e vai substituir a unidade atualmente em funcionamento. Sua estrutura vai contar com três salas para atendimentos coletivos e particularizados; uma sala de administração; uma sala para Telecentro (inclusão digital); um auditório; uma cozinha; recepção; e banheiros para os usuários e funcionários. A equipe será formada por coordenação, auxiliar administrativo, orientadora social, assistente social e psicóloga.

Entre os serviços, projetos e programas disponibilizados pelo Cras estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que contribui para a integração dos serviços socioassistenciais; programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, por meio de atividades que fortalecem o sentimento de pertencimento familiar, a cultura do diálogo, do respeito aos direitos e da confiança entre os membros do grupo familiar, de forma a possibilitar o restabelecimento da função protetiva da família.

Ações realizadas na atual unidade, como campanhas socioeducativas e palestras com vistas à criação de ambiências familiares mais solidárias, democráticas e participativas, bem como à prevenção ao risco (trabalho infantil, violências, abuso e exploração sexual, entre outros) continuarão no novo Cras quando for inaugurado. É, também, o caso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que objetiva complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

E tem mais. A unidade do Roma/Parque das Garças promoverá o acesso e estímulo à inclusão digital, com oficinas para participação da comunidade (para pessoas a partir de dez anos) e oficinas de inclusão produtiva (para pessoas a partir de 16 anos), como Barbeiro, Trancista, Culinária, Designer de sobrancelha e Manicure, entre outras.