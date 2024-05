Vair Duré foi amarrado e ameaçado durante assalto a sua residência, no bairro Santa Rita do Zarur - Reprodução redes sociais

Publicado 24/05/2024 11:22 | Atualizado 24/05/2024 11:32

Volta Redonda - A Polícia Militar conseguiu prender os dois assaltantes que fizeram o vereador de Volta Redonda, Vair Duré, refém durante um assalto à casa dele, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. O parlamentar, de 59 anos, foi amarrado e ameaçado durante o assalto. Os criminosos foram presos em flagrante, e um deles afirmou aos PMs que o motivo do roubo seria pegar R$ 200 mil que Duré guardaria em casa, o que o vereador nega.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição do PPC (Posto de Policiamento Comunitário) do Santa Cruz estava em patrulhamento pelo bairro quando recebeu a informação de que estaria ocorrendo um assalto na casa de Vair Duré, na Rua Lambari, no bairro Santa Rita do Zarur. Chegando ao local, os PMs flagraram os assaltantes fugindo, um deles ainda correndo pela rua, enquanto outro suspeito escapava em um Volkswagen Voyage branco.

Os policiais conseguiram deter o suspeito, de 44 anos, que estava correndo, e com ele encontraram uma pistola calibre 9mm, com 13 munições intactas e numeração raspada.

A guarnição do PPC seguiu até a casa de Duré, onde os policiais encontraram o vereador gritando por socorro na janela da casa, ainda com os braços e pernas amarrados com fitas adesivas e abraçadeiras plásticas. Os agentes liberaram o parlamentar, que disse aos policiais que foi rendido quando chegava à porta da sua residência, pelo suspeito preso com a pistola.

Preso no carro

Enquanto isso, outra guarnição que havia sido acionada em reforço aos policiais do PPC do Santa Cruz abordou o Voyage branco, e encontrou com o motorista, de 33 anos, R$ 92 em dinheiro, dez cartões bancários, uma carteira de couro e um cartão de vacinação. Dentro do carro, havia abraçadeiras plásticas, semelhantes às usadas para prender o vereador.

O homem disse aos policiais que seria motorista de aplicativo, e que um amigo dele, que teria uma banca de salgados na estação das barcas no município de Niterói (RJ), indicou um passageiro para ele trazer até a Rua Lambari, em Volta Redonda, onde mora o vereador. Ele receberia R$ 250 pela corrida, segundo informou aos policiais.

O suposto motorista de aplicativo informou ainda aos PMs que apenas deixou o passageiro no local e saiu, mas na revista pessoal os policiais não encontraram o valor da corrida. O homem alegou que o amigo de Niterói que receberia o dinheiro e repassaria a ele. Os PMs então encaminharam o homem até a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde ele foi apresentado ao delegado titular, Vinícius Coutinho, para averiguação. Na delegacia os policiais militares souberam que a guarnição do PPC do Santa Cruz havia detido o outro criminoso, com uma pistola 9mm, próximo à casa de Vair Duré.

Vereador refém

Duré informou aos policiais do PPC do Santa Cruz que, após ser rendido, o criminoso preso com a pistola o levou para dentro da casa, e a todo momento pedia dinheiro. O vereador relatou que ficou um tempo considerável em poder do assaltante, enquanto o Voyage branco com o motorista esperava do lado de fora.

O parlamentar disse que ouviu barulho de carros na porta e disse ao assaltante que seria uma viatura da PM. Quando ele foi verificar, Duré conseguiu trancar a porta da casa, e foi quando o bandido fugiu pela rua, sendo capturado em seguida.

Segundo a Policia Militar, ao ser indagado, o assaltante de 44 anos teria dito que recebeu informações que o vereador teria R$ 200 mil guardados em casa, o que teria motivado o roubo.