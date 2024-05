Vereador relatou a PMs que foi rendido na porta de casa, no bairro Santa Rita do Zarur - Reprodução redes socias

Publicado 23/05/2024 23:56

Volta Redonda - Policiais militares do 28o batalhão da PM prenderam por volta das 20h desta quinta-feira (23) um suspeito de assaltar a casa do vereador Vair Duré, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Com o suspeito preso, os PMs encontraram uma pistola 9mm. O vereador, de 59 anos, foi mantido refém durante o assalto, tendo sido imobilizado com fitas adesivas.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando recebeu a informação de que estaria ocorrendo um assalto em andamento na casa de Vair Duré, na Rua Lambari. Chegando ao local, os PMs flagraram os assaltantes fugindo, um deles ainda correndo pela rua, enquanto os outros escapavam em um Volkswagen Voyage branco.

Durante a fuga, os ocupantes do carro fizeram disparos de arma de fogo em direção à viatura da PM. Até o momento dessa publicação, não havia informações sobre o veículo, que tomou destino ignorado. Os policiais conseguiram deter o suspeito que estava correndo, e com ele encontraram uma pistola calibre 9mm, com 13 munições intactas e numeração raspada.

Os PMs seguiram até a casa de Duré, e encontraram o vereador gritando por socorro na janela da casa, ainda com os braços e pernas amarrados com as fitas adesivas. Os agentes liberaram o parlamentar, qe disse aos policiais que foi rendido quando chegava à porta da sua residência, pelo suspeito preso na rua.

Segundo Duré informou aos policiais, o homem o levou para dentro da casa, e a todo momento pedia dinheiro. O vereador relatou que ficou um tempo considerável em poder do assaltante, enquanto outros esperavam do lado de fora, dentro do Voyage branco.

O parlamentar disse que ouviu barulho de carros na porta e disse ao assaltante que seria uma viatura da PM. Quando ele foi verificar, Duré conseguiu trancar a porta da casa, e foi quando o bandido fugiu pela rua, sendo capturado em seguida.

Segundo a Policia Militar, ao ser indagado, o assaltante de 44 anos teria dito que recebeu informações que o vereador teria R$ 200 mil guardados em casa, o que teria motivado o roubo.