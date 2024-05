Atendimento da unidade recebe elogios de usuários em pesquisa de satisfação - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/05/2024 20:47

Volta Redonda - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda – que está funcionando em um prédio cedido pela Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) à prefeitura - está realizando desde terça-feira (21) até esta sexta-feira (24) a Semana de Enfermagem. São diversas ações em comemoração ao Dia Mundial do Enfermeiro, que é comemorado dia 12 de maio, e do Técnico de Enfermagem, dia 20 de maio.

Durante toda a semana os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de médicos da unidade, estão passando por uma capacitação sobre a judicialização da saúde, abordando o tema: “Os riscos da responsabilidade civil dos profissionais da saúde”. As ações acontecem das 13h30 às 14h30, alcançando todos os plantões da unidade.

Segundo o coordenador-administrativo da UPA Santo Agostinho, o advogado Alex Martins, o objetivo é fomentar um curso gratuito interno para os servidores da unidade.

“A proposta é pensar, buscar conhecimento e trocar experiências práticas sobre os procedimentos e atendimentos realizados no nosso dia a dia. Trazer conceitos, experiências práticas e melhorar o atendimento cada vez mais”, disse Alex, que está no processo de transição para se licenciar do cargo para ser candidato a vereador – o médico Nelson Gonçalves está assumindo a coordenação da unidade.

Pesquisa

Desde que assumiu a coordenação da unidade, Alex Martins vem realizando uma pesquisa de satisfação com os pacientes, com o objetivo de promover a democratização do atendimento e fazer um diagnóstico sobre o trabalho realizado na UPA.

Somente no ano passado, 17.503 pacientes foram contatados através de ligações telefônicas. Este ano o número já atingiu a marca de mais de 6 mil contatos realizados pelo próprio gestor da unidade, atingindo assim 23.936 pacientes ouvidos. A principal reivindicação dos usuários é que a unidade passe a oferecer atendimento pediátrico. O elogio mais comum é sobre a qualidade do atendimento prestado pela equipe da UPA.

“O objetivo é saber se o mesmo atendimento, com rapidez e qualidade, também é realizado nos finais de semana, feriados e turno da noite. Não medimos esforços para assegurar conforto e segurança ao paciente, na busca de uma assistência de qualidade. Quanto à solicitação da inclusão do serviço pediátrico, estou verificando a possibilidade de atender os usuários junto ao prefeito Neto”, ressaltou Alex Martins.

Nova Unidade

A reforma e ampliação da UPA do Santo Agostinho, que conta com recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, está praticamente concluída. Os detalhes finais – como a instalação do mobiliário – já estão sendo concluídos. A expectativa é que o espaço passe a oferecer também atendimento pediátrico.

A unidade de urgência e emergência terá uma nova climatização em todas as salas, além da substituição dos itens de acabamento; modernização da sala de raio-x; criação de um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e implantação do Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento dos usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como as 15 camas hospitalares que chegaram em dezembro.

Todas essas melhorias vão fazer com que a Unidade de Pronto Atendimento aumente em 30% sua capacidade de atendimento. No último ano, a unidade atendeu mais de 50 mil pacientes, beneficiando não apenas os moradores do Santo Agostinho, como também do Volta Grande e localidades próximas.

“Quero enaltecer o trabalho, compromisso, dedicação e o respeito de todos os profissionais da UPA com os usuários. Se hoje o atendimento da UPA melhorou, devo muito a minha equipe que não mede esforços para executar um trabalho de excelência. Como administrador da unidade, acompanhar o marco inicial da obra até a fase final é motivo de muita honra. Isso tudo graças ao empenho do prefeito Neto, juntamente com a Conceição, nossa secretária de Saúde, em parceria com o governo estadual, através do governador Cláudio Castro. Nossa cidade vai ganhar uma unidade moderna, ampliada e com a capacidade de aumentar o atendimento, graças a esses parceiros”, disse Alex Martins.