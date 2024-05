Sistema será interligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública, através do Ciosp - Divulgação/Semop PMVR

Sistema será interligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública, através do CiospDivulgação/Semop PMVR

Publicado 23/05/2024 18:40

Volta Redonda - Taxistas contarão com mais uma ferramenta para se protegerem em Volta Redonda, será o “botão de pedido de ajuda”, um dispositivo silencioso e que alerta as forças de segurança caso o acionador esteja em situação de perigo iminente. O sistema será interligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). A ferramenta foi apresentada nesta quarta-feira (22) ao presidente da Cooperaço (cooperativa de táxis de Volta Redonda) e Sindicato dos Taxistas do Sul Fluminense, Clóvis Barbosa da Silveira, e outros representantes da cooperativa.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que por meio de um aplicativo com sistema de georreferenciamento (GPS), os taxistas poderão acionar em cinco segundos as forças de segurança no Ciosp. No Centro Integrado de Operações de Segurança Pública as autoridades tomarão conhecimento do pedido de ajuda e da localização da vítima, fazendo com que a viatura da Polícia Militar ou Guarda Municipal mais próxima esteja rapidamente no local.

“Entendemos que o ‘botão de pedido de ajuda’ gera mais segurança, a gente consegue ter uma proteção maior. E o objetivo é que os taxistas se tornem também aliados da segurança pública. Colaborando conosco, porque eles estão em todos os lugares, rodando por muitos locais, então termos pessoas de bem que possam demandar e colaborar com a Ordem Pública e todas as forças de segurança do município é muito importante”, disse o secretário.

O dispositivo já está pronto para ser colocado em prática. A expectativa é que o sistema seja apresentado aos taxistas cooperados nos próximos dias. Mediante aprovação dos profissionais, eles receberão um treinamento para saber como e quando acionarem o “botão de pedido de ajuda”.

“Todo e qualquer movimento que possa dar mais tranquilidade e segurança aos taxistas é do nosso interesse. Para nós é um avanço e confiamos na parceria com a Semop e com o coronel Henrique”, disse o presidente Clóvis Silveira, que ficou de agendar um novo encontro, dessa vez com os taxistas.

Participaram também da reunião o subsecretário da Semop, Amauri Pego; o coordenador do Ciosp, inspetor Gilson do Carmo; representantes da 7LAN, empresa responsável pela manutenção do sistema de câmeras e monitoramento de Volta Redonda, além do diretor administrativo da Cooperaço, Márcio Costa e do diretor operação, Wesley Scaramelo.