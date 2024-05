Nelson Gonçalves, novo coordenador da UPA Santo Agostinho, agradeceu ao prefeito Neto pela confiança - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/05/2024 16:31

Volta Redonda - A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, está sob nova coordenação. O médico Nelson Gonçalves será o coordenador-administrativo da unidade no lugar de Alex Martins, que está se licenciando do cargo para ser candidato a vereador.

“Nelson Gonçalves tem uma história importante em Volta Redonda e, principalmente, na área da saúde. É médico e tenho certeza que vai poder novamente contribuir com a cidade”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O novo coordenador da UPA Santo Agostinho agradeceu ao prefeito pela confiança.

“Estou muito honrado pelo convite do prefeito Neto de ter essa oportunidade de administrar uma unidade de saúde importante em Volta Redonda, em uma região que é a segunda maior em número de moradores da cidade. É um grande desafio e estou muito motivado para poder estar dando prosseguimento a esse trabalho”, disse Nelson Gonçalves.