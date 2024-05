Ao todo, 30 novos agentes estão passando pela capacitação, com carga horária mínima de 200 horas/aula - Divulgação/Semop PMVR

Ao todo, 30 novos agentes estão passando pela capacitação, com carga horária mínima de 200 horas/aulaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 21/05/2024 16:07

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), deu início na segunda-feira (20) ao curso de agente de trânsito para guardas recém-empossados na GMVR – todos aprovados em concurso público. Ao todo, 30 novos agentes estão passando pela capacitação, com carga horária mínima de 200 horas/aula, com previsão de término em julho. Depois de formados, eles reforçarão principalmente as ações de trânsito, contribuindo na mobilidade urbana da cidade.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que com a capacitação desses novos agentes será possível aumentar o efetivo de guardas municipais nas ruas de Volta Redonda, visando principalmente a melhoria da mobilidade urbana, além do reforço da segurança nas ruas.

“Com esse novo efetivo, teremos a volta dos guardas de trânsito, principalmente nos centros comerciais e corredores viários. Assim, eles poderão auxiliar na educação dos condutores, pedestres e privilegiar a fluidez do tráfego de Volta Redonda, especialmente em alguns pontos de retenção em função das obras de mobilidade urbana. Esses agentes também atuarão no reforço das diversas atividades executadas pela Guarda Municipal de Volta Redonda”, destacou Luiz Henrique.

Última etapa da formação de GMs

A capacitação para exercer a função de agente de trânsito faz parte da terceira e última etapa do curso de formação de guarda municipal. O curso conta com apoio e homologação da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

O corregedor da GMVR e coordenador do curso de formação de agentes de trânsito, inspetor Valdo Rocha, disse que a capacitação é uma exigência nacional para todos os profissionais que executam atividades de fiscalização, operação ou patrulhamento.

“Trata-se da portaria Nº 966/2022, que estabelece que os profissionais que atuem nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) sejam capacitados. Ao longo da capacitação, os novos guardas municipais receberão instruções práticas e teóricas sobre como atuar em situações no trânsito, técnicas de abordagens e operações, com matérias como: Legislação de Trânsito; Psicologia Aplicada; Língua Portuguesa; e Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito”, explicou o coordenador do curso.

O comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula, também destacou a importância do curso na qualificação dos agentes recém-empossados. “É importante essa nova etapa em que eles vão às ruas, para ter a noção do agente de trânsito para orientar e educar. A cidade necessita desses novos agentes. Volta Redonda é muito dinâmica e temos certeza de que esses guardas estarão prestando um importante serviço à população, auxiliando em todas as demandas da sociedade”, disse Silvano.