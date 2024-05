Prefeitura de Volta Redonda iniciou vacinação contra dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 21/05/2024 15:21

Volta Redonda - Nesta terça-feira (21), a Prefeitura de Volta Redonda deu início à vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que aderiram à campanha movimentando as unidades básicas de saúde. Um dos primeiros vacinados na UBS Jardim Paraíba foi Guilherme Cunha Lima, de 10 anos, morador do bairro Aterrado. Nem mesmo o medo da agulha impediu Guilherme de sorrir no momento da imunização; além disso, ele recomendou aos colegas que se vacinem.

“Estou acostumado a me vacinar, minha mãe está sempre atenta à minha caderneta de vacinação, que está atualizada. Acho muito importante a vacinação para a nossa proteção. Depois que eu sair daqui, vou pedir aos meus colegas que se vacinem também”, disse.

Outros dois vacinados na unidade foram os irmãos Matheus e Miguel Honorato, de 10 e 11 anos, respectivamente. Matheus foi valente e comentou que não sentiu absolutamente nada durante a aplicação da vacina. “Eu nem senti dor, é muito rápido. Gostei!”, disse.

Já Miguel mencionou que a vacina foi um pouco dolorida, mas não há outra alternativa para a proteção. “Tem que se vacinar, não tem jeito, né? Neste ano, eu também me vacinei contra a gripe. Estou bem protegido”, afirmou.

Vacina contra a dengue

Em Volta Redonda, a aplicação da dose para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos continua nesta quarta-feira (22), em oito unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs): Conforto, Jardim Paraíba e Vila Brasília, das 8h às 16h; Siderlândia, Vila Mury, Volta Grande, São Geraldo e Santa Cruz, das 8h às 18h. Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) da criança ou do adolescente.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. As demais doses podem ser aplicadas na mesma unidade do primeiro atendimento. Uma observação importante é que a pessoa que teve dengue há menos de seis meses deve aguardar para se vacinar.