Câmeras da Semop auxiliarão equipes da 93ª DP (Volta Redonda) nas investigações - Divulgação/ Semop PMVR

Câmeras da Semop auxiliarão equipes da 93ª DP (Volta Redonda) nas investigaçõesDivulgação/ Semop PMVR

Publicado 20/05/2024 16:09

Volta Redonda - Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda auxiliarão as equipes da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) a identificar e prender três dos quatro suspeitos de envolvimento no furto de celulares em uma loja localizada no bairro Aterrado. O estabelecimento foi arrombado e furtado na madrugada de domingo (19). Um dos quatro homens flagrados pelas câmeras foi preso na madrugada desta segunda-feira (20), após ser reconhecido por policiais militares embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Nenhum aparelho foi encontrado com ele.

O suspeito, de 33 anos, foi encaminhado à delegacia, onde foi constatado um mandado de prisão contra ele. O motivo da ordem de prisão não foi divulgado.

A ação do quarteto foi flagrada por câmeras da Ordem Pública. Equipamentos internos do estabelecimento também gravaram a ação criminosa, que durou 45 segundos. Em um primeiro momento, as câmeras mostram apenas dois homens, entre eles o que foi preso, levando os aparelhos em um carrinho de supermercado por ruas do bairro Aterrado. Depois, já na altura do bairro Vila Americana, é possível ver os quatro suspeitos juntos. Segundo o proprietário da loja, mais de 20 aparelhos das marcas Iphone e Xiaomi foram levados.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que graças ao apoio popular e ao monitoramento das câmeras da Ordem Pública – junto ao serviço de inteligência das forças de segurança do município – foi possível identificar e responsabilizar um dos suspeitos.

“Apesar da prevenção não ter sido eficaz, as câmeras de segurança da Secretaria de Ordem Pública ajudarão na responsabilização dos suspeitos, em curto espaço de tempo. Conseguimos flagrar a ação que ajudará a autoridade policial na elucidação. Além da solução do crime, combatemos qualquer sentimento de impunidade que o caso possa ter”, destacou o secretário Luiz Henrique.

Carro furtado é recuperado com auxílio das câmeras da prefeitura de Volta Redonda

Câmeras da prefeitura mais uma vez auxiliaram na recuperação de um carro furtado em Volta Redonda. O sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudou a Polícia Militar a localizar o veículo, um Gol prata, na entrada do bairro Vila Brasília. O condutor do automóvel, um homem de 31 anos, foi preso durante a ação policial ocorrida na noite da última sexta-feira (17).

O veículo havia sido furtado no dia 15 deste mês. Com acesso ao registro de ocorrência feito na Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), as câmeras de leitura de placas do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) flagraram o carro na Rua 16, na Vila Santa Cecília. Os agentes do Ciosp, então, fizeram o monitoramento do motorista e avisaram policiais militares em patrulhamento nas ruas.

Enquanto o veículo já era seguido pelos policiais, o condutor chegou a desligar os faróis numa tentativa de não chamar a atenção dos militares. O motorista então seguiu em direção ao bairro Vila Brasília e estacionou em frente a um comércio na Avenida Waldir Sobreira Pires. Todo o trajeto dele foi acompanhado por agentes do Ciosp, o que auxiliou os PMs a fazerem a abordagem. Constatou-se no local que o carro era furtado e o suspeito recebeu voz de prisão. Ele e o veículo foram encaminhados à 93ª DP para as medidas cabíveis.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes envolvidos na ação que resultou na prisão do suspeito e na recuperação do veículo furtado.

“Mais uma vez a tecnologia aliada ao trabalho de inteligência e expertise dos agentes do Ciosp e da Polícia Militar se mostraram eficazes. Gostaria de parabenizar os GMs Silva e da Rocha, além dos PMs Balbino, Silvestres e Michel, que prontamente direcionaram as viaturas para que pudéssemos alcançar êxito na ocorrência. É o trabalho de todos que trazem resultados como esse. Isso demonstra a importância dos investimentos que o Poder Público tem feito”, disse Luiz Henrique.