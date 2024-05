Projeto da Coordenadoria da Juventude e UniFOA foi selecionados para receber um dos 30 ?Diálogos Regionais? - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 19/05/2024 21:25

Volta Redonda - Volta Redonda foi selecionada para sediar um dos eventos da agenda do G20 Brasil, encontro que reúne os ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia. O projeto da Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR), em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), foi escolhido nesta semana para ser um dos 30 “Diálogos Regionais” do Grupo de Engajamento de Juventude, o Youth 20 (Y20) – vinculado ao G20 Social – que serão realizados em todo o país neste ano.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, destacou que o evento em Volta Redonda será presencial, no dia 25 de junho, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., localizado no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, e irá discutir cinco temas: combate à fome, à pobreza e à desigualdade; mudanças climáticas, transição energética e desenvolvimento sustentável; reforma do sistema de governança global; inclusão e diversidade; e inovação e futuro do mundo do trabalho.

“Muito feliz por Volta Redonda ser selecionada para sediar esse evento de reconhecimento internacional, pois os editais tiveram centenas de inscrições, comprovando o engajamento de todo país em contribuir com a agenda e as formulações do fórum que congrega as maiores economias do mundo”, afirmou. “Nossa juventude terá uma oportunidade única de ter suas contribuições apresentadas pela delegação brasileira durante a cúpula do G20. Agradeço ao UniFOA pela parceria no projeto submetido e, em breve, divulgaremos todas as informações sobre como funcionarão as etapas prévias, que vão contar com oficinas descentralizadas por toda cidade, até chegarmos no evento final, no dia 25 de junho”, completou.

A pró-reitoria de Extensão do UniFOA, Ana Carolina Callegario Pereira, disse que é um orgulho para a instituição participar com a Coordenadoria da Juventude de um evento dessa magnitude. “Nós, que temos o compromisso com a formação profissional e pessoal dos estudantes, ficamos muito felizes em saber que teremos a oportunidade de contribuir com a busca por um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável.”

Uma das três cidades do RJ

O Y20 analisou propostas enviadas por todas as cidades das cinco regiões do Brasil por meio de edital e selecionaram os 30 eventos a comporem o cronograma do G20. Volta Redonda foi um dos três municípios do Estado do Rio selecionados, juntamente com a capital Rio de Janeiro e Búzios. Também foram escolhidos projetos de Recife-PE, Salvador-BA, Belém-PA, São Paulo-SP, Natal-RN, Teresina-PI, Região Metropolitana do Espirito Santo, Belo Horizonte-MG, Guarulhos-SP, Fortaleza-CE, Marituba-PA, Uberlândia-MG, Curitiba-PR, Goiás-MG e Brasília-DF.

“Volta Redonda vem se destacando cada vez mais com atividades voltadas para a juventude. Tivemos na semana passada a Semana da Juventude Empreendedora, aproximando mais de 3 mil jovens do mercado de trabalho; temos também o Mês da Juventude, em agosto, e agora recebendo um evento do G20 de reconhecimento internacional. Que os nossos jovens possam aproveitar esta semana única e participar desse diálogo com temas que impactam todo o mundo”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Youth 20 (Y20)

Um dos objetivos do Grupo de Engajamento (GE) de Juventude, o Youth 20 (Y20), vinculado ao G20 Social, é democratizar não somente os debates, mas também os processos. O Y20 divulgou, via editais no mês de abril, duas convocatórias públicas para selecionar cinco jovens líderes para representarem o Y20 e 30 eventos a comporem o cronograma paralelo do GE.

Os editais tiveram busca ativa de coletivos e instituições envolvidas com a pauta, com centenas de inscrições, comprovando o engajamento da sociedade civil, em especial dos jovens, em contribuir com a agenda e as formulações do fórum, que congrega as maiores economias do mundo.