Empresário era sócio das Viações Elite, Colitur e Penedo, entre vários outras empresas, e deixa esposa, três filhos e netos - Fernando Pedrosa/Foco Regional

Empresário era sócio das Viações Elite, Colitur e Penedo, entre vários outras empresas, e deixa esposa, três filhos e netosFernando Pedrosa/Foco Regional

Publicado 19/05/2024 13:01

Volta Redonda - O empresário Paulo Afonso Arantes Paiva, presidente do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros), morreu neste domingo (19), aos 76 anos. O empresário estava tratando de um câncer em São Paulo, onde estava internado há cerca de 20 dias. Paulo Afonso deixa a esposa, três filhos e netos.

O empresário era sócio das Viações Elite, Colitur e Penedo, além de várias outras empresas. O Sindpass emitiu uma nota de pesar, destacando a atuação do empresário na entidade, que presidiu durante 30 anos.

"É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do Sr. Paulo Afonso Arantes, presidente do Sindpass há 30 anos e empresário de renome a décadas, sócio das Viações Elite, Colitur e Penedo.

Sua partida deixa um vazio imensurável não apenas em nossos corações, mas também na comunidade empresarial, onde sua presença era tão significativa. Paulo Afonso Arantes não era apenas um líder empresarial, mas também um exemplo vivo de generosidade e bondade. Sua dedicação incansável em ajudar o seguimento empresarial, sendo excepcional gerador de emprego e renda, foram qualidades que o tornaram respeitado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Seu legado de liderança, humildade e generosidade transcende fronteiras. Suas ações altruístas tocaram inúmeras vidas, deixando um impacto positivo que será lembrado e celebrado por muitos anos.

Paulo Afonso Arantes, foi um excelente Pai, Esposo, um Líder Excepcional e habilidoso, Formador de opinião na região Sul Fluminense, sempre de forma equilibrada.

Neste momento de luto, expressamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas do Sr. Paulo Afonso Arantes. Que encontrem conforto nas lembranças dos momentos compartilhados e na certeza de que seu legado perdurará como uma luz guia para todos nós.

Descanse em paz, Paulo Afonso de Paiva Arantes. Sua luz continuará a brilhar nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, conclui a nota, informando ainda que a diretoria do Sindpass decretou luto de 30 dias

Em nota, o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, lamentou a morte de Paulo Afonso, destacando a atuação do empresário na região, comunicando que o município decretou luto oficial de três dias. “O Estado do Rio e o Sul Fluminense, em especial, perdem um grande empresário. Uma pessoa visionária e trabalhadora como poucas. O Paulo Afonso deixa um legado muito importante e tinha um dom: fazia o bem sem se preocupar em divulgar isso. Ajudou muitos projetos e iniciativas capazes de fazer o bem a centenas de pessoas, sendo no caso mais recente um dos principais apoiadores do tratamento com canabidiol em Volta Redonda. Decretaremos luto de três dias para que todos possam render as homenagens devidas a este grande homem. Nossos sentimentos aos familiares, que terão a missão de seguir em frente com tudo que meu amigo Paulo construiu”, disse Neto.

Até o momento desta publicação, ainda nã havia informações sobre o velório e enterro.