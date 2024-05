Veículo estava no nome do tio do jovem, que responderá em liberdade por entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada - Divulgação/Semop PMVR

Veículo estava no nome do tio do jovem, que responderá em liberdade por entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitadaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 17/05/2024 19:52

Volta Redonda - Guardas municipais da Patrulha Escolar de Volta Redonda flagraram nesta sexta-feira (17) um adolescente de 16 anos conduzindo uma motocicleta nos arredores do Zoológico Municipal, na Vila Santa Cecília. Os agentes abordaram o jovem, que estava na companhia de outra adolescente, quando ele embarcava na motocicleta próximo à entrada do Zoo-VR. O veículo estava no nome do tio do jovem que responderá em liberdade pelo crime de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Durante a abordagem, o adolescente se apresentou como proprietário da motocicleta e disse ter 18 anos. No entanto, os agentes descobriram que o jovem era menor de idade e que a veículo era de propriedade do tio dele, um homem de 37 anos. Questionado pelos guardas municipais, o adolescente alegou que a motocicleta havia sido um presente do tio. O homem foi chamado ao local e todos foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o caso foi registrado. A motocicleta foi apreendida e levada ao depósito público municipal. O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que em casos como este é preciso imputar a responsabilidade, já que o fato de que adolescente conduzir um veículo automotor pode acarretar em um acidente de trânsito. “É uma pessoa inabilitada, que não conhece a legislação e que potencializa a ocorrência de um acidente de trânsito. Situações como essa podem causar danos irreversíveis à sociedade e à própria família do adolescente. Gostaria de parabenizar os guardas municipais De Souza, Lima, Pacheco e Paneto”, disse Luiz Henrique.

